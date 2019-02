E noi siamo già in fibrillazione!





Lei è una delle icone di stile più seguite di Instagram e del fashion system, lui è uno dei designer più celebri, Direttore Creativo di brand "blasonati" come Chanel e Fendi.

Olivia Palermo e Karl Lagerfeld hanno annunciato una capsule collection in collaborazione che verrà presentata il prossimo giugno.

La notizia è circolata sui social ieri, scatenando l'entusiasmo delle fan di Olivia e raggiungendo in poche ore oltre 70mila like. Del resto, alzi la mano chi di noi non ha, almeno una volta, desiderato ardentemente sfoggiare uno dei look impeccabili della Palermo!

La capsule, Karl x Olivia, sarà composta da una selezione di pezzi disegnati da Olivia stessa per il brand omonimo del designer, mixando tocchi parigini e le influenze tanto care alla style icon newyorkese.

"Sono davvero orgogliosa di portare la nostra visione condivisa in questo progetto e infondere la mia personale ed eclettica prospettiva nella collezione Fall 2019 di Karl" ha rivelato Olivia.

Non ci resta che attendere giugno per il lancio della collezione che sarà disponbile nei negozi del brand e, naturlamente, online!