Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Siamo abituati a pensare alla moda come qualcosa di effimero, che cambia a ogni stagione, per sua natura superficiale e passeggero. Eppure, ci sono mode che non passano mai, o che tornano ciclicamente. E simboli che la moda ha reso iconici ed elastici, pronti a tornare al proprio posto in cima alle wish list di chi di moda si intende davvero. E che si parli di personaggi dei film, di manufatti artigianali o di dettagli signature, il risultato è uno solo: il tempo per alcuni sembra trascorrere in modo differente. Stessa cosa si può dire del tempo in senso climatico, e lo sa bene chi è abituato ad attraversare l’Italia da nord a sud in ogni stagione dell’anno. Ma c’è una nozione di tempo a cui bisogna prestare la massima attenzione: quella dedicata a prendersi cura della propria salute mentale. È tempo di partire con le #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e l’accoglienza londinese per Santoni

(Credits: courtesy of press office)

Rifuggire dai trend del momento, tornare a investire sulla manodopera e sull’artigianalità. Realizzare borse e calzature con il faro della qualità a indicare la via e innovare nel segno della sostenibilità: un vaste programme, che Santoni ha da tempo reso realtà. E infatti il brand di pelletteria, da sempre attento alla cura dei prodotti che realizza, è in prima linea nell’obiettivo della riduzione delle emissioni del settore fashion, avendo realizzato, ad esempio, l’intera collezione di calzature in versione risuolabile e smontabile, ma anche finanziando un centro di ricerca e sviluppo e un centro chimico dediti alla produzione in ottica green. A dimostrazione che la qualità paga, arriva ora la consacrazione internazionale del marchio, il primo ad avere un proprio corner dedicato all’interno di Harrods. Basta, infatti, salire al secondo piano del department store londinese per sentirsi a casa Santoni: qui i visitatori trovano un’accoglienza ritmata dall’arancione signature del brand, e possono accomodarsi per richiedere uno degli esclusivi servizi di personalizzazione proposti, e così partecipare alla creazione della propria scarpa dei sogni. Una coccola riservata a quanti desiderano possedere beni belli e durevoli: prodotti da vip, insomma. Come i tanti accorsi alla cena di gala voluta dal marchio per il lancio della corner boutique. #LondonCalling

Fashion Pills: martedì e Palm Angels x Tod’s

(Credits: courtesy of press office)

Siamo abituati a credere che le icone siano intoccabili, avvolte come sono da un alone di sacralità da preservare pena l’accusa di ignoranza. Ma gli spiriti creativi, si sa, sono da sempre iconoclasti, e sono ben pochi i simboli ritenuti inviolabili da chi è animato dal sacro fuoco dell’arte. Si spiega così la più recente incursione di Francesco Ragazzi, direttore creativo del brand street Palm Angels, nel settore della moda più classica, alle prese stavolta con uno di quei simboli universalmente riconoscibili e immutati negli anni: parliamo dei mitici gommini delle calzature Tod’s. Ed è a partire da uno dei modelli più amati di Tod’s, la sneaker Tabs, che Francesco Ragazzi ha esercitato il proprio sguardo trasformativo, infondendo nell’accessorio una scintilla di novità e leggerezza che lo rende molto più di un classico: le linee sono affusolate, la costruzione della linguetta richiama gli Anni Settanta, il puntale è stato rivisto, con il logo Palm Angels in lurex oro che campeggia sul fronte e sul retro, mentre il DNA Tod's è evidente sulla tomaia, con la T in rilievo sul passa lacci e sul retro con il classico logo in rilievo. Disponibili da giovedì 9 novembre in selezionati store, le sneakers per uomo e donna saranno riconoscibili al primo sguardo. #TryToDare

Fashion Pills: mercoledì e i Gremlins firmati Hugo

(Credits: courtesy of press office)

Un giorno un uomo trova uno strano animaletto in un negozio di cianfrusaglie e decide che sarebbe un perfetto regalo di Natale per il figlio. Ma subito viene avvisato della necessità di seguire delle piccole regole: mai bagnarlo e mai dargli da mangiare dopo mezzanotte. Nulla potrebbe andare storto… Eppure, il figlio trasgredisce le regole inavvertitamente, dando vita ad un numero elevatissimo di piccoli mostri che mettono a soqquadro tutta la città. Qualcuno l’avrà riconosciuto: è il plot dei Gremlins, mitica pellicola che ha spaventato e deliziato milioni di cinespettatori in tutto il mondo. C’è chi li ha conosciuti negli anni Ottanta e chi li ha riscoperti solo di recente: di certo, però, i Gremlins mitici lo sono a dispetto dell’età e della data di nascita, e l’affetto tributato a questo classico natalizio risparmia ben poche persone. A tutti i fan di questi mostriciattoli, e del loro capobanda Gizmo, è dedicata la collezione Hugo realizzata in collaborazione con Warner Bros. In occasione del ritorno in sala della pellicola classe 1984, riproposta in questi giorni per il centenario della casa di produzione, ecco dunque una capsule collection composta da due T-shirt, una felpa con cappuccio e un cappellino da baseball, con le stampe delle famosissime creature del film. Perfetto punto d’incontro tra moda e cultura pop, la collezione offre alla community Hugo un nuovo mezzo di espressione personale. #HugoYourWay

Fashion Pills: giovedì e il mental wellbeing secondo Stella McCartney

(Credits: courtesy of press office)

Le statistiche non sono il nostro forte, ma ci sono dei numeri che non si possono ignorare, e sono quelli relativi all’impatto della pandemia, della tecnologia e degli squilibri geopolitici attuali sulle ultime generazioni. Il numero di giovani che convivono con la depressione è raddoppiato tra il 2011 e il 2021, con il 52,5% di ragazzi tra i 17 e i 23 anni che ha riferito che la propria salute mentale è peggiorata dopo il COVID-19. Sono percentuali che fanno riflettere, e indicano che è necessario trovare una soluzione. Nasce così il progetto voluto da Stella McCartney, la Healing Power of Horses Campaign, realizzato insieme alla Chopra Foundation e ispirato alla campagna “Horse Power” del marchio britannico per l’inverno 2023. L’iniziativa comprende la directory di terapia equina assistita più estesa al mondo e una piattaforma educativa dedicata alla promozione di cambiamenti positivi. Dalla sua infanzia in Scozia, infatti, Stella si è rivolta ai cavalli come fonte di guarigione, e la ricerca scientifica le dà ragione: gli studi hanno indicato l’efficacia dell’ippoterapia in tutti i gruppi di età, sia negli adolescenti con depressione, sia nei veterani con disturbo da stress post-traumatico. Stella docet: l’ippoterapia non è solo una moda. #HealingFashion

Fashion Pills: venerdì e le winter icons del Sicilia Outlet Village

(Credits: courtesy of press office)

Ogni anno, con l’arrivo dei primi freddi, i TG fanno a gara a mostrare le immagini di bagnanti alle prese con ombrelloni e pattini, spinti da un clima di insospettabile mitezza che induce praticamente chiunque a rimpiangere l’estate. Sono le cartoline a cui Mondello, la mitica arcadia estiva del Belpaese, ci ha abituati. Epperò ormai è novembre, e anche i fortunati turisti e residenti siciliani devono iniziare a pensare al guardaroba invernale: in loro soccorso arriva quindi il Sicilia Outlet Village che, dal 6 al 19 novembre, propone le sue Winter Icons, collezioni accuratamente selezionate dagli oltre 140 brand presenti nel centro per prepararsi alla stagione fredda con stile. Non solo abbigliamento però, grazie a The Cosmetics Company Store, parte di Estée Lauder Company, che nelle stesse giornate, in occasione del nuovo opening, offre un omaggio esclusivo a tutti i clienti. E poi l’accensione dell'albero di Natale, accompagnata da un live show. Un weekend che non è che il preludio della stagione festiva che attende i visitatori del village, in attesa dei Black Days, dal 23 al 27 novembre, con sconti fino al 50%. Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza di shopping, il mall offre un servizio di accoglienza multilingue e la speciale iniziativa hands free shopping, che permette di lasciare i propri acquisti presso l’Info Point del Village per continuare lo shopping in totale libertà. #NotOnlySummer