Un’iniziativa nata con l’obiettivo di supportare i negozi costretti dalle nuove misure restrittive a restare chiusi nel weekend e che dà alle clienti la possibilità di vivere un’esperienza di shopping davvero unica.

Un’idea rivoluzionaria nata per supportare gli store colpiti dall’emergenza Covid e che ha fatto anche la felicità di fashion addicted, clienti affezionate e di tutte le donne che proprio in un momento così delicato non vogliono rinunciare a un po’ di sano shopping che, ora più che mai, più rivelarsi consolatorio: Motivi non si è lasciato fermare dalla pandemia e si è messo in gioco con un’iniziativa unica a sostegno dei suoi punti vendita fortemente penalizzati dalle nuove misure restrittive che impongono la chiusura nei weekend (e nelle zone rosse con chiusura totale fino al 3 dicembre).

Il brand ha infatti organizzato una vera e propria maratona di live shopping che ha dato l’opportunità alle utenti di vivere una shopping experience a dir poco innovativa e sicuramente diversa dal solito.

La maratona di live shopping di Motivi a sostegno degli store

Lo scorso weekend, in diretta da alcuni degli store rimasti chiusi per via delle nuove disposizioni, Motivi ha aperto le porte delle sue boutique alle clienti che, collegate alla live comodamente da casa, hanno potuto chattare con le addette alle vendite, chiedere loro informazioni sui capi e accessori disponibili, ricevere qualche consiglio di stile e avere assistenza durante la fase di acquisto.

Un modo per offrire alle clienti un’esperienza di shopping personalizzata e per consentire loro di fare compere in assoluta sicurezza, ordinando con un semplice clic tutti i propri capi preferiti e avendo la possibilità di riceverli direttamente in casa.

“Questa modalità di approccio rappresenta un vero e proprio canale aggiuntivo di vendita, complementare agli altri touchpoint del marchio ma ancora più potente per il numero di negozi coinvolti e per il numero di persone che possiamo raggiungere” ha dichiarato Furio Visentin, Brand Director di Motivi.

L’iniziativa è infatti solo l'ultimo step di un lungo percorso di digitalizzazione dello shopping iniziato la scorsa primavera, quando il brand ha anche realizzato una capsule collection ad hoc destinata esclusivamente alla vendita online, e che si è concretizzato lo scorso giugno con il lancio del canale di live stream shopping, primo formato Retail-into-Digital Sale in Europa, che ha registrato un boom di ordini effettuati ed è stato un vero e proprio successo.