La nuova campagna del brand Motivi si adatta alle esigenze del momento di emergenza ed è fatta “a distanza”. Una serie di scatti realizzati in remoto su FaceTime e con la webcam ritraggono le modelle a casa

Motivi lancia una nuova campagna e lo fa tenendo conto di quelli che sono i tempi "particolari" in cui viviamo e ripensando le dinamiche degli shooting di moda tradizionali in chiave emergenza.

L’isolamento sociale, infatti, ha spinto i brand a provare una nuova modalità di lavoro, quella dello shooting a distanza. Sono diversi i brand e le pubblicazioni che hanno adottato nuove strategie e Motivi è tra questi.

Guidate da un fotografo e da un videodirector che interagivano in tempo reale, le modelle hanno posato per una serie di scatti realizzati da remoto su FaceTime e via webcam, rimanendo nelle loro case di New York, Mosca, Messico City e Helsinki.

Una maniera inedita di lavorare non solo a livello tecnico: si tratta di un nuovo approccio allo storytelling che dà inizio a una nuova era.

Credits: Motivi

Le cinque modelle hanno posato da varie parti del mondo e sono state invitate a creare in prima persona una t-shirt speciale con la scritta “Look with the Heart”. Una frase che vuole trasmettere un messaggio di amore, fiducia e positività, da sempre nel cuore di Motivi.

Il marchio è riuscito in questo modo a unire tra loro le persone in ogni angolo del mondo, trasformando la connessione virtuale in una dimensione sociale, come se si trattasse di un abbraccio reale (di quelli che tanto ci mancano) e sconfinato che ci rende parte di un’unica grande community.

Le parole “Look with the Heart” vogliono veicolare questo sentimento condiviso, questo amore per la vita e per tutto ciò che ci circonda, al di là della propria lingua e nazionalità. E pone l’accento su ciò che mai come in questo periodo critico abbiamo capito essere importante: l’emozione, quella vera e autentica.