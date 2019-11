Il brand Moncler ha aperto a Milano, Parigi e Tokyo tre pop up store dedicati alla creatività e allo scambio culturale. Per chi ama moda, arte e innovazione





Moncler House of Genius è un temporary concept store che va oltre il concetto di tradizionale luogo di vendita.

Si tratta infatti del pop up appena aperto dal brand in Galleria Vittorio Emanuele a Milano in cui i protagonisti assoluti sono fashion, arte e creatività a 360°.

Inaugurato a Milano, a Parigi e a Tokyo, questo spazio inedito rimarrà aperto al pubblico fino alla fine di gennaio 2020, esplorando nuove esperienze d’acquisto e di interscambio culturale.

Una serie di eventi e sessioni creative fanno parte del fitto calendario in cartellone, ricco di incontri con artisti internazionali dal background eterogeneo.

Per celebrare l’inaugurazione di Moncler House of Genius a Miano, il brand ha chiesto alla celebre artista italiana Vanessa Beecroft di realizzare una speciale performance.



Nella cornice della Galleria Vittorio Emanuele, un’emozionante happening ha visto protagonisti modelli e ballerini vestiti con giacche Moncler vintage, un omaggio ai ricordi autobiografici che legano l’artista classe 1969 al brand.



A pochi passi dal Teatro alla Scala, un tableau vivant giocato su una tavolozza di colori tenui racconta la visione della Beecroft sul tema dell’identità, del desiderio e della moda.

E questo importante evento è solo il primo di una lunghissima lista di incontri e sorprese artistico-culturali che Moncler House of Genius ha in serbo per la città di Milano!

La boutique temporanea Moncler House of Genius offre un quadro completo delle collezioni arricchito da una serie di prodotti creati in esclusiva per le città ospitanti.



La capsule di articoli speciali e in edizione limitata include oggetti dedicati alle tre metropoli con logo personalizzato. Capi di abbigliamento, accessori tech e tante altre proposte come canvas bag, articoli inediti pensati in esclusiva per i concept store e prodotti speciali personalizzati dagli undici designers di Moncler Genius.

E a proposito di nuove esperienze di shopping, ci sono le t-shirt esclusive che vengono vendute attraverso un distributore automatico.





I pop up sono anche spazi interattivi aperti alle città come delle vere e proprie piattaforme dedicate alla creatività, all’apprendimento e allo scambio culturale.

Francesco Ragazzi, curatore di Moncler House of Genius, ha immaginato l’area di vendita come una galleria d’arte in cui installare ed esporre opere sempre nuove.





Varcare la soglia di Moncler House of Genius offre un’esperienza immersiva che ha potenzialità illimitate.



Non solo boutique ma anche luogo d’incontro per entrare in contatto con artisti, stilisti e con la community Moncler attraverso un programma di performance live ed eventi culturali a Milano.

Il risultato? Un’esperienza unica nel suo genere, un percorso all’insegna dell’inatteso per coinvolgere, attirare e stupire.