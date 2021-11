Una collezione con Supreme e una capsule con Izmee: la maison Missoni riconferma così il suo stile inconfondibile, fatto di fantasie originali e colori vivaci



Non una ma ben due collaborazioni: Missoni, brand italiano celebre per la la sua maglieria coloratissima, affronta questo autunno con due special edition da collezionare.



La prima vede protagonisti giacche, maglioni, polo, felpe con cappuccio, cappelli ed è firmata con il gettonatissimo marchio Supreme e racconta bene l'hype di uno con l'heritage dell'altro.



La storia di Missoni è ormai famosa: tutto nasce quando Ottavio e Rosita, appena sposati, avviano un piccolo laboratorio di maglieria. Prima di fondare l’azienda a nord di Milano, i due avevano già lavorato nel settore dell’abbigliamento. Lui aveva iniziato realizzando tute sportive per gli atleti in gara alle Olimpiadi del 1948 a Londra (dove incontra Rosita). Lei nel laboratorio di famiglia che produceva scialli e tessuti ricamati.

Coppia nella vita e nel lavoro, come riporta il New York Times, Ottavio “era il tecnico, l’ideatore dei motivi ispirati alle fantasie dei tessuti guatemaltechi, aztechi e inca oppure ai quadri astratti, impressionisti e dell’Art Déco. Disegnava su carta millimetrata, tracciando forme dalle combinazioni sorprendenti: colori primari in contrasto con i colori della terra e pois che inseguivano righe vorticose creando un caleidoscopio di prismi. Una volta Ottavio Missoni scrisse che, per creare un’armonia cromatica tra due colori in contrasto tra loro, bastava aggiungere una terza tonalità”. Rosita, invece, aveva la passione per la moda. Da allora la maison Missoni si è sviluppata fino a diventare un brand di livello mondiale.

Oltre alla collab con Supreme, Missoni ha recentemente realizzato un’altra speciale capsule con Izmee, innovativo marchio di drink à porter.

Si tratta di una collezione di water steel bottle, una bottiglia eco-friendly realizzata con materiali sostenibili e riciclati.

Izmee for Missoni include quattro bottiglie ecologiche in acciaio in cui l’iconico pattern a zig zag della maison italiana esplode in una palette di colori che si fanno manifesto di un lifestyle responsabile e, anche per questo, super cool.

La collab ha anche una valenza sociale: Izmee, infatti, rinnova il suo impegno nei confronti della Onlus Cesvi, organizzazione umanitaria attiva a ogni latitudine, al sostegno della quale viene da sempre destinata una parte dei ricavi generati dalla vendita di ogni bottiglia.

La capsule collection Izmee for Missoni è disponibile sui canali online di Izmee e Missoni, nelle boutique della maison e nei top retailer worldwide del brand.