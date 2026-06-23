GIORGIO ARMANI - Il Mediterraneo, da sempre luogo di incontro e scambio, è un universo aperto, attraversato da storie, culture e suggestioni che si intrecciano nel segno del viaggio e della trasformazione che ogni esperienza porta con sé. È mediterranea l’atmosfera evocata dai colori: il bianco della pietra arsa, le sfumature della terra, i toni delle spezie, il blu cobalto del cielo e del mare, l’oro spento. Linee e colori sono delicatamente impastati dal caldo e dalla luce, in un dialogo tra paesaggi assolati e l’ombra fresca dei portici.Nel guardaroba essenziale, il tailoring si arricchisce di ricami, texture, proporzioni e dettagli che rimandano a tradizioni lontane, ma intimamente connesse, mentre grandi borse, tote e scarpe morbide completano l’immagine, aggiungendo un’altra nota di movimento. Lino, cotone, shan ung e fibre naturali diventano la materia privilegiata di una visione che celebra il valore del tempo, del tatto, della ricerca e della memoria.



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SLOWEAR - Una nuova tappa nel viaggio delle passioni Per la Primavera/Estate 2027, Slowear racconta il piacere di ritrovarsi e celebra il valore della condivisione come fondamento di una nuova idea di eleganza contemporanea.È in questo contesto che nasce lo Slowear Book Club, espressione simbolica di una comunità aperta e inclusiva. Pagine condivise, conversazioni lente, il gusto di stare insieme senza fretta. Per la Primavera/Estate 2027, questa visione prende forma anche attraverso un allestimento dedicato, che trasforma il Book Club nell'espressione visiva di una comunità che condivide cultura, gusto e una comune idea di stile. In questo contesto, la collezione Primavera/Estate 2027 interpreta il guardaroba come un capitolo di cultura contemporanea. I tessuti leggeri evocano il gesto di sfogliare una pagina, mentre la sartorialità evolve in una forma espressiva moderna: precisa ma spontanea, strutturata ma naturale. Il risultato è una proposta che non veste semplicemente il lettore, ma l’uomo che integra cultura, estetica e vita quotidiana in un’unica visione coerente. La stagione segna inoltre l’introduzione di un quarto universo all’interno dell’offerta Slowear, che si affianca ai pilastri Teknosartorial, Modern Tailoring e Laguna: nasce Slowear Sartoria. Partendo dalla categoria simbolo del marchio, il pantalone, Slowear Sartoria sviluppa una proposta più strutturata e raffinata che completa il percorso iniziato con Laguna, riportando l’attenzione alle radici sartoriali del brand attraverso una visione contemporanea del total look. Parallelamente, il progetto Laguna evolve ulteriormente e amplia il proprio perimetro con una proposta completa che comprende denim, overshirt, jersey, bermuda e coordinati total look.



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PIACENZA 1733 - Nel cuore di Milano, Piacenza 1733 presenta la collezione Primavera/Estate 2027 e inaugura il nuovo showroom del Gruppo Piacenza, uno spazio di oltre 400 mq dedicato alle collezioni abbigliamento e tessile delle maison del Gruppo.In questa cornice, Piacenza 1733 svela la nuova collezione Primavera/Estate 2027, un racconto che si sviluppa attorno ai valori distintivi del brand: l'eccellenza delle materie prime, la ricerca nei punti maglia e una raffinata esplorazione di colori e motivi esclusivi. Un guardaroba che interpreta l'eleganza contemporanea attraverso qualità, innovazione e savoir-faire manifatturiero.Per questa stagione, i blend principali sono: Aeria: nasce da un esclusivo filato sviluppato internamente, frutto della continua ricerca sui materiali e dell'eccellenza manifatturiera. Realizzata in straordinaria lana Merino 13 micron, tra le fibre naturali più fini e rare al mondo, questa maglia offre una leggerezza e una morbidezza eccezionali. Seta e cashmere, seta e lino, e cotone compatto sono i protagonisti: il cotone compatto in particolare proveniente da Egitto, India e Turchia, conferisce morbidezza e solidità in un equilibrio perfetto. Il suo tocco asciutto e raffinato mantiene il colore nel tempo e resiste al pilling, mentre la finezza 18 conferisce una superficie liscia e leggera.



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KODAY - Per la stagione Spring/Summer 2027, il brand guarda al Brasile e, in particolare, all’opera fotografica di Pierre Verger a Salvador de Bahia tra gli anni Cinquanta e Sessanta e alla straordinaria energia culturale che attraversava quel periodo. Le fotografie di Verger restituiscono un universo fatto di ritmi urbani, influenze afro-brasiliane, eleganza spontanea e vita costiera: un immaginario che diventa il punto di partenza per una collezione immersa nella luce, nella musica e nella sensualità dell’estate tropicale. La palette cromatica prende forma durante il viaggio di ricerca compiuto dal designer Alex Léal in Brasile. Toni caldi e luminosi evocano il clima tropicale, la gentilezza delle persone e quella sensazione di estate infinita che caratterizza il Paese. Le sfumature del tramonto si alternano a colori vibranti e saturi, mentre richiami all’oceano e alla vita costiera contribuiscono a costruire un universo visivo autentico e immersivo. La collezione si sviluppa attraverso look che esplorano il dialogo tra struttura e leggerezza: volumi boxy e costruzioni più morbide convivono con capi aderenti, creando un equilibrio dinamico tra rigore e spontaneità. Pantaloni leggermente svasati, tessuti fluidi e materiali semi-trasparenti introducono movimento e profondità. Il risultato è un guardaroba raffinato ma rilassato, capace di esprimere eleganza senza formalismi.



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PRADA - Precisione, concentrazione, reattività. La collezione Uomo Primavera/Estate 2027 di Miuccia Prada e Raf Simons si articola attorno al concetto di scelta, di decisione consapevole. L’attenzione si pone sulla distillazione piuttosto che sulla semplificazione, per arrivare all’essenziale, all’intenzionale e al significativo. Gli abiti, elementi universali e resilienti della vita, vengono ripensati in una nuova prospettiva. La rimaterializzazione e la reiterazione possono radicalmente riclassificare le tipologie di capi, modificando il nostro punto di vista, i loro sistemi di valori e, di conseguenza, i loro significati latenti. La silhouette proposta è precisa e altamente controllata, raffinata e lineare, costante. All’interno di questo contesto, il lessico specifico di capi come jeans, giacche di jeans e t-shirt, contraddistinti per la loro semplicità pragmatica, viene completamente rivalutato. Libera da dettagli superflui ed esagerazioni, questa collezione si propone come struttura portante di infinite possibilità e reinterpretazioni. Gli accessori, ridotti all’essenziale per diventare parte di un tutto, si integrano in queste strutture complessive, mentre i modelli paradigmatici dell’abbigliamento vengono rielaborati e riconsiderati. Elementi realizzati per resistere al tempo, questi abiti sfuggono a una classificazione semplice in base alla loro funzione o all'epoca.



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1900 - 1900 amplia il proprio universo di accessori introducendo una nuova beach bag pensata per l’estate 2026: un oggetto rilassato, sofisticato e versatile, progettato per accompagnare con naturalezza il tempo libero, i weekend in barca, le fughe sul Mediterraneo e la quotidianità estiva in città. Attraverso la visione creativa di Lorenzo Defant, 1900 interpreta il mondo beachwear con un approccio essenziale e contemporaneo, fedele a quell’eleganza understated che definisce il linguaggio del brand. Realizzata interamente in Italia, la nuova beach bag combina canvas navy blue e dettagli in pelle tono su tono, creando un equilibrio materico discreto e sofisticato. Le fasce laterali in pelle grained dialogano con i profili e le lunghe maniglie in pelle spazzolata, definendo una silhouette pulita, architetturale e senza tempo. Ampia ma leggera, nasce per accompagnare le giornate estive con spontaneità e funzionalità, mantenendo sempre un’estetica misurata ed elegante.



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AKONI X RETORI - Akoni e Retori sono lieti di presentare Tailored Reality, un’esperienza immersiva che celebra la collaborazione tra due brand accomunati da un impegno condiviso verso l’eccellenza artigianale, il design senza tempo e il lusso contemporaneo. Concepita come una manifestazione vivente dell’eleganza moderna, Tailored Reality trasforma il tradizionale ambiente retail in un universo curato nei minimi dettagli, dove occhiali, capi sartoriali su misura e oggetti lifestyle accuratamente selezionati dialogano in perfetta armonia. L’installazione esplora il modo in cui il guardaroba moderno si sia evoluto oltre la semplice funzionalità, diventando un’espressione dell’identità, dello stile personale e della raffinatezza culturale. Al centro dell’esperienza si trova la partnership tra Akoni, rinomata per i suoi occhiali d’eccellenza ispirati alla precisione svizzera e all’arte manifatturiera giapponese, e Retori, il cui approccio alla sartorialità e al menswear raffinato incarna una visione contemporanea del lusso. Insieme, i due brand presentano una concezione del vestire che valorizza autenticità, attenzione ai dettagli e qualità destinata a durare nel tempo.



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BRIONI - Brioni ha celebrato la nuova Collezione Uomo Primavera/Estate 2027 con una cena intima a Milano presso Palazzo del Senato, storico edificio milanese e custode di secoli di patrimonio culturale e memoria della città. Un momento speciale per il brand, in un’atmosfera elegante e raffinata che ha visto la partecipazione di stampa internazionale, talent e celebrieties intervenute in occasione di Milano Fashion Week.



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CARUSO - La collezione Primavera/Estate 2027 di Caruso si afferma come una dichiarazione di presenza. Uno studio sulla precisione, dove immagine, proporzione e intenzione definiscono una visione chiara e controllata dell’eleganza maschile contemporanea.La palette cromatica si costruisce attorno al grigio scuro, colore di riferimento della collezione e una gamma di tonalità naturali reinterpretate. I colori appaiono calibrati e controllati: verdi intensi, nuance polverose e toni profondi acquistano struttura e raffinatezza mantenendo una naturale portabilità. Le stampe floreali proseguono il racconto delle stagioni precedenti evolvendo in una direzione più astratta, attraverso tonalità attenuate e contrasti più morbidi. Fiori su mussola, macro fiori su popeline: superfici che introducono variazioni materiche e visive senza alterare l’equilibrio della collezione.



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CASCINELLI - C’è un’estate che continua a riaffiorare nella memoria di Filippo Cascinelli Staudacher. I momenti trascorsi durante l’infanzia a Castel Ivano storica tenuta di famiglia dello stilista - tra convivialità all’aperto, picnic sull’erba e atmosfere di villeggiatura, diventano il punto di partenza di “Via al Castello”, il nuovo capitolo creativo di CASCINELLI. Una collezione che segna un’importante evoluzione per il marchio, introducendo una visione completa di total look, sia maschile che, per la prima volta, anche femminile. Al centro della collezione emergono dettagli profondamente legati alla memoria familiare. Richiami discreti ai corredi di famiglia decorano camicie e outerwear mentre i bottoni in perla, attribuibili all’eleganza quotidiana della nonna dello stilista, diventano elemento ricorrente del vocabolario di “Via al Castello”. Lo stesso immaginario intimo riaffiora nel distintivo colletto a fiocco, ispirato ai foulard indossati della nonna, e nella reinterpretazione contemporanea con chiusure ad alamaro, bordature in pizzo e polsini doppi delle camicie classiche del bisnonno. Windbreaker dalla connotazione sportiva combinano cappucci con coulisse, polsi elasticizzati e applicazioni che donano tridimensionalità al capo, reinterpretando in stampa su nylon le righe tradizionalmente associate alla camiceria. Tasche con impunture a mezzaluna, layering inediti e inserti check riaffiorano come frammenti di una quotidianità domestica trasformata in codice estetico. Mai puramente ornamentale, ogni dettaglio ereditato viene tradotto in un equilibrio inatteso tra performance tecnica e memoria personale.



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CHURCH'S - Church’s ha presentato la nuova collezione Primavera-Estate 2027 in un ambiente domestico intimo e raccolto nel cuore di Milano, dove le creazioni del brand si sono inserite in una narrazione fatta di raffinatezza inglese e rituali quotidiani. Oltre alle famiglie di prodotto che definiscono la stagione - Townhouse, Cottage e Villa - lo spazio ha definito diversi livelli dell’immaginario Church’s: la Material L brary in cui gli ospiti hanno scoperto pellami, strumenti e componenti che danno vita al linguaggio materico del brand, e la stanza Heritage con una selezione di rari pezzi di archivio, viva testimonianza del patrimonio del marchio. Durante il cocktail serale l’atmosfera è stata animata dal dj set di Fiona Jane, DJ londinese nota per il suo sound raffinato e atmosferico. All’evento hanno partecipato amici del brand, talent e celebrity, tra cui gli attori britannici Kieron Moore, Jay Lycurgo, Dimitri Abold e Leo Reich, l’attore tedesco Daniel Brühl, l’attrice e regista britannica Maisie Richardson-Sellers e il musicista britannico Lennon Gallagher.



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DOMENICO OREFICE - Con HABITAT, la collezione SS2027 presentata oggi 21 giugno, Domenico Orefice apre un nuovo capitolo del percorso creativo iniziato quattro anni fa. Se fino a oggi il designer ha costruito le fondamenta della propria casa attraverso codici, silhouette e riferimenti sempre più riconoscibili, con questa stagione l'attenzione si sposta su ciò che rende una casa realmente viva: le persone che la abitano, i gesti quotidiani, i ricordi e le abitudini che ne definiscono l'identità.Motivi floreali, righe e accenti di rosso acceso introducono nuove sfumature nel linguaggio del brand, mentre proporzioni rilassate, sovrapposizioni e dettagli lasciati volutamente aperti raccontano un'idea di autenticità, appartenenza e comfort. Anche la presentazione traduce il concetto di HABITAT in una narrazione visiva: una casa in trasformazione che prende progressivamente vita attraverso oggetti, rituali e presenze.



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CORTIGIANI - In occasione della presentazione della collezione Primavera/Estate 2027 durante la Milano Fashion Week Men's, Cortigiani ha avuto il piacere di accogliere come special guests gli attori Giorgio Marchesi e Matteo Martari. La nuova proposta nasce dall’idea del viaggio lento, dalle atmosfere del Mediterraneo e da un rapporto profondo con la natura e la materia. Un’estetica discreta, mai ostentata, costruita attraverso volumi fluidi, proporzioni morbide e una sartorialità destrutturata che definisce una nuova idea di lusso quotidiano. Il guardaroba Cortigiani evolve così verso una dimensione versatile, in perfetto equilibrio tra travel tailoring e sartoria leisure. I blazer si distinguono per costruzioni morbide e leggere, pensate per accompagnare il movimento naturale del corpo, mentre overshirt e field jacket reinterpretano l’universo nautico e utility con un approccio raffinato ed essenziale. I pantaloni, dalle linee ampie e fluide, contribuiscono a definire una silhouette rilassata ma sempre misurata ed elegante. In questo contesto, la maglieria impalpabile e il layering leggero diventano elementi centrali della collezione, dando vita a combinazioni sofisticate dedicate a un uomo contemporaneo che ricerca comfort, qualità e naturalezza. Anche il travelwear viene reinterpretato secondo il linguaggio autentico del brand: funzionale e confortevole nel fit, ma lontano da qualsiasi estetica puramente tecnica.



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ETRO - Dall’India a Milano, e da lì verso infinite rotte: il viaggio ha modellato, fin dall’inizio, l’identità di ETRO.Un viaggio che adesso fa sosta qui sulla banchina, con un treno al binario e i bagagli di uomini diretti chissà dove tutto intorno. Sono individui diversi, che si vestono seguendo emozioni e sentimenti, e hanno fatto di una certa leggerezza espressiva il proprio segno distintivo: si divertono on i colori, che rappresentano il loro carattere, con le righe, con i Paisley in modo libero e spontaneo; si raccontano mescolando camicie di seta e giacche con stampe foulard d’archivio che danno il nome alla collezione, madras e ricami preziosi, maglie a quadri in rilievo, trench di suede stampato, giacche camicia di suede laserato, spolverini di seta double face. L’attitudine è soft, sciolta: persino l’abito sartoriale è portato con la naturalezza di una camicia, e la camicia, all’occorrenza, fa da giacca. Le righe ritmano la superficie delle camicie, mentre i Paisley, irrinunciabile segno identitario, si declinano in innumerevoli varianti, si ibridano con altri motivi, moltiplicandosi con incontenibile playfulness. Ai piedi, i viaggiatori straordinari di ETRO portano mocassini morbidi oppure sabot e sandali.



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GARCIAS - Con la collezione Spring/Summer 2027, GARCIAS debutta con una sfilata alla Milano Fashion Week, entrando nel calendario ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana con “Si lo crees, lo creas – Latin Dreamers”, una collezione che racconta la diaspora latina come forza creativa, culturale e identitaria. Più che celebrare un punto di arrivo, Latin Dreamers racconta il percorso che ha reso possibile questo debutto. È il manifesto di una generazione che vive tra più culture e che trasforma le proprie origini in una forma di espressione contemporanea.Le silhouette ruotano attorno a un guardaroba essenziale e riconoscibile. Bermuda sartoriali al ginocchio con pinces vengono abbinati a canotte a costine e pantaloni ampi dal taglio fluido, mentre outerwear oversize con cappuccio, cardigan cropped, shirt jacket in denim lavato e poncho vest in maglieria contribuiscono a costruire una proposta maschile rilassata ma sofisticata.



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JACOB COHËN - L’eleganza è qualcosa di innato. E la si esibisce con naturalezza, indossando, ad esempio, capi in pelle, come shirt o giacche in nappa, camicie in nabuk, light suede traforato, che a toccarli regalano sensazioni tattili uniche. Il gilet in cashmere suede si mescola a camicie in denim e a jeans dai lavaggi e dalle forme molteplici. Armonica contrapposizione del linguaggio ben strutturato dell’eleganza contemporanea. E così, resistente e gentile insieme, il denim è sempre il tessuto per definizione nelle collezioni di Jacob Cohën. La continua evoluzione del brand, però, ha dato vita a collaborazioni per tessuti esclusivi e unici, come quello effetto denim con Loro Piana o il cashmere lino di Zegna. Capispalla. Mix di fodere. Dettagli che richiamano le costruzioni interne dei pantaloni e dei cinque tasche. Overshirt con zip. Polo. Maglie girocollo arricchite da profili a cambio punto e cambio colore. Dettagli che aggiungono valore a essenziali del guardaroba. La maglieria punta su filati pregiati, cashmere pettinato, lana e seta. Materie nobili. Leggere. Sofisticate. Abiti doppio petto dai colori azzurrati inaspettati. Camicie con micro- dettaglio cucito a mano. È un semplice e intimo punto di colo e. Tenue e discreto. E nelle maniche i bottoni sono cuciti formando l’acronimo del brand, JC.



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KITON - Per la Primavera-Estate 2027, Kiton dedica la propria collezione uomo alla Verità del Fare: un principio che non appartiene all'ideale, ma alla pratica quotidiana. È la capacità di mostrare con naturalezza ciò che si è, attraverso il valore della responsabilità, il coraggio della trasparenza e il rispetto per il lavoro ben fatto. In un tempo dominato dall'effimero, Kiton riafferma un'estetica della verità. Una cultura fondata sulla dedizione, sulla precisione e sulla gratitudine verso il sapere artigianale che si tramanda e si rinnova. Una porta aperta sul proprio modo di essere: nulla da nascondere, tutto da mostrare.Il lino attraversa l'intera collezione, dagli abiti alle giacche, fino alle combinazioni più sofisticate con il cashmere, creando tessuti dalla mano impalpabile e dalla straordinaria ricchezza materica.La polo si afferma come elemento essenziale del guardaroba contemporaneo, sostituendo progressivamente la T-shirt e introducendo un linguaggio più evoluto e raffinato. Filati di lino finissimi, realizzati con titoli eccezionali e lavorati sugli storici telai del maglificio Kiton di Fidenza, danno vita a capi di straordinaria leggerezza, espressione di una competenza tecnica sempre più rara.



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LATORRE - n occasione della Milano Fashion Week Uomo, Latorre presenta la collezione Primavera/Estate 2027 domenica 21 giugno, confermando il proprio percorso di evoluzione nel menswear contemporaneo e la volontà di consolidare un dialogo costante tra sartoria, cultura e linguaggi creativi.All’interno della presentazione viene svelato “Pattern of Heritage”, un progetto visual realizzato in collaborazione con l’artista Andrea Tarella. Il progetto si configura come un’illustrazione dedicata all’universo Latorre e alla tradizione sartoriale italiana, pensata per valorizzare l’identità storica del brand, la sua cultura manifatturiera e l’estetica senza tempo del suo savoir-faire.Il punto di partenza del progetto è il ditale, emblema del gesto artigianale e metafora del savoir-faire sartoriale, attorno al quale si sviluppa un immaginario costruito da dettagli, strumenti e segni che appartengono alla tradizione della confezione: tracce di un patrimonio che diventa racconto contemporaneo. Attraverso una composizione elegante e narrativa, Tarella rilegge il mondo della sartoria come un sistema di gesti, strumenti e materiali che definiscono l’identità del brand. Il risultato è un universo visivo che restituisce centralità al valore del fare, esaltando la dimensione artigianale come elemento fondativo dell’estetica Latorre.



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LAUD END PRAUD -Torna a BASE Milano la sesta edizione di LAUD END PRAUD 2026, il progetto indipendente ideato da Andrea Semeghini aka VANADIO23 che unisce moda, cultura performance e attivismo queer in un evento collettivo dove creatività e partecipazione diventano strumento concreto di inclusione e sostegno sociale. L’edizione 2026, dal titolo “QUEER COSMO”, esplora un universo fluido e non gerarchico, in cui identità, corpi e relazioni si muovono liberamente in continua trasformazione. Il concept si ispira al cosmo come metafora di pluralità, decentramento e possibilità, immaginando nuove forme di espressione oltre il binarismo.Più che una sfilata, LAUD END PRAUD è uno spazio aperto di condivisione creativa: un microfono dato ad artisti, designer, performer che scelgono di mettere il proprio lavoro al servizio di una causa comune. Ogni partecipante contribuisce attraverso la propria ricerca estetica e identitaria, costruendo insieme un’esperienza culturale collettiva dove moda, attivismo, spettacolo convivono.



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MOORER - MooRER presenta la collezione Uomo Primavera/Estate 2027, un’evoluzione della propria idea di eleganza contemporanea, dove qualità assoluta, ricerca materica e savoir-faire italiano si incontrano in un guardaroba sofisticato, essenziale e versatile. La palette alterna le tonalità iconiche del brand - blu, celeste, bianco e sabbia - a nuove sfumature come pumpkin, verde salvia e grigi stone, arricchite da dettagli metallici color oro cioccolato. Le silhouette evolvono verso proporzioni più moderne: varsity jacket dal taglio giovane, workwear reversibili, modelli trapuntati e spolverini fluidi definiscono una nuova idea di funzionalità sofisticata. Grande attenzione è dedicata anche ai modelli ibridi e alla linea Travelwear, con felpe, t-shirt e completi progettati per accompagnare il movimento quotidiano con comfort e leggerezza. Ritorna inoltre la capsule dedicata al golf, ampliata con giacche tecniche packable, dettagli funzionali e iconici accenti arancio, mentre la capsule Sea Island continua a rappresentare una delle espressioni più esclusive della ricerca MooRER, grazie all’utilizzo del rarissimo cotone caraibico noto per morbidezza, resistenza e luminosità naturale.



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MSGM - C’è un’America che continua a sognarsi anche quando nessuno ci crede più. Non è un luogo. È un’immagine che continua a funzionare anche dopo la sua smentita. Tutto è troppo nitido. Troppo saturo. Troppo costruito per essere falso. MSGM Spring/Summer 2027 nasce dentro questa contraddizione. Il guardaroba non cerca sintesi. Cerca attrito. Preppy contro western. College contro deserto. Tartan contro denim. Il pizzo entra e sparisce. Il tie-dye è un ricordo difettoso. Lo yoke western ritorna come gesto incompiuto. Tweed, gabardine, jersey, maglieria ibrida Niente resta puro abbastanza. Nemmeno il denim. Il colore non decora. Invade. Aurora Pink. Magnetic Blue. Jolly Green. Lemon Tonic. Cognac. Chocolate Brown. Per la prima volta la collezione è completamente unisex: i capi vengono prodotti in doppia vestibilità. Non è inclusione: è la fine di una distinzione che non serve più.Poi tutto rallenta. Non diventa armonia. Diventa un’altra percezione, quasi ketaminica. Le distanze collassano. Le immagini si avvicinano troppo, poi spariscono.



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PAL ZILIERI - La collezione Primavera/Estate 2027 di Pal Zileri nasce come un omaggio all’eleganza italiana e a uno stile di vita autentico definito da quello slow living che caratterizza il lifestyle italiano nel mondo. È il ritmo lento dell’aperitivo, del sole che splende sulle terrazze sospese sui tetti delle città, dello stile che non è mai una regola, ma un codice di appartenenza a un modo di essere e di vivere la vita. In questa visione, il tempo rallenta per lasciare spazio alla qualità dell’esperienza, dando forma a una collezione che unisce tradizione sartoriale e nuova fluidità: da un lato linee strutturate e giacche a giro inglese, espressione di lavorazioni di altissimo livello, dall’altro silhouette morbide e scivolate, realizzate in tessuti dalla mano fluida pensati per accompagnare il movimento con naturalezza e comfort. Ne nasce un equilibrio distintivo tra rigore e leggerezza, cifra dello stile Pal Zileri, che si traduce in un’eleganza consapevole, precisa ma aperta a una rinnovata idea di libertà.



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SIMON CRACKER - Il brand svela "Una favola estiva fastidiosa" È una favola in cui i protagonisti sono i ragazzi della crew, che interpretano principi, fate e regine Cracker. I look sono stati pensati e ispirati a loro: ogni componente della crew è diverso, fisicamente e creativamente. Per questo, per la collezione Spring Summer 2027 il processo è iniziato proprio da chi avrebbe indossato i vestiti. Li ha costruiti addosso a loro, come si faceva con le paper doll ormai sparite dalla circolazione. Questa collezione raccoglie alcuni modelli della storia di Simon Cracker fin dal 2010, ma sono stati scelti in base alle critiche ricevute nel tempo. I dettagli che davano più fastidio sono stati ripetuti ed enfatizzati; quelli considerati errori o difetti da correggere sono stati recuperati apposta.



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TOD'S - Nella cornice di Villa Necchi Campiglio Tod’s presenta The Italian Wardrobe, un racconto del lifestyle italiano più autentico, di cui il marchio è da sempre un grande sostenitore.Il cuore della collezione ready-to-wear è il progetto Pashmy, pellame che rappresenta la massima espressione della ricerca e selezione dei materiali da parte di Tod’s. Il nome stesso è un omaggio alla pashmina, di cui richiama la straordinaria morbidezza e leggerezza. Questo materiale esclusivo veste i grandi classici del guardaroba come il Bomber Brera, in toni caldi e sofisticati, la Castello Jacket, interpretazione elegante del blazer con tasche applicate, e la Camicia Solferino avvolgente e impalpabile, che esprime un’idea di lusso discreto e sofisticato. L’eccellenza di ogni pezzo è certificata dalla firma di un maestro del saper fare specializzato. La palette spazia dai colori della terra, dal beige al cacao, passando per l’ocra, a toni che richiamano le sfumature del mediterraneo, come l’azzurro riviera e il grigio perla. La sneaker urbana Red Dot - sintesi perfetta dei valori del marchio - coniuga la grandissima qualità deimateriali e del saper fare italiano all’innovazione tecnologica, traducendo l’idea di lusso del passato, un lusso rigido e preciso, in una visione contemporanea, fatta di morbidezza e leggerezza, che rappresenta l'Italian lifestyle.



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