Milano Moda Uomo: il recap della Fashion Week Spring/Summer 2027
Con l’arrivo della nuova stagione è ripartito ufficialmente il ricco calendario di appuntamenti dedicati al menswear. Dopo la full immersion tra le novità del Pitti a Firenze, ora il testimone è passato a Milano che dallo scorso 19 Giugno ha inaugurato la nuova stagione di Milano Moda Uomo con sfilate, eventi e presentazioni dedicati alle nuove collezioni Primavera/Estate 2027.
La Primavera-Estate 2027 di Milano Moda Uomo segna il ritorno a un guardaroba pensato per durare, dove la ricerca dell'essenziale sostituisce l'ostentazione e soprattutto il lusso si esprime attraverso la qualità dei materiali e la precisione delle costruzioni..
Prada in particolare, sintetizza questa nuova sensibilità nel concetto di "clarity": Miuccia Prada e Raf Simons infatti propongono una moda fatta di scelte consapevoli, che riduce il rumore visivo per concentrarsi su silhouette nette e controllate. Jeans, giacche in denim e t-shirt vengono liberati da dettagli superflui e vengono trasformati in elementi fondamentali di un guardaroba versatile e senza tempo.
La stessa idea di lusso discreto attraversa la collezione di Tod's, dove Matteo Tamburini costruisce un guardaroba radicato nel lifestyle italiano e nell'eccellenza manifatturiera. Protagonista è il progetto "Pashmy", un pellame leggerissimo e morbido che riveste bomber, blazer e camicie dai toni naturali, mentre la nuova sneaker Red Dot interpreta le esigenze di un uomo che si muove senza soluzione di continuità tra lavoro e tempo libero.
Anche MooRER punta su un'eleganza silenziosa, affidandosi a materiali pregiati come lino, seta e cotone Sea Island. Le proporzioni si fanno più rilassate e contemporanee: varsity jacket, workwear reversibili, spolverini fluidi e capi travelwear disegnano un guardaroba dinamico che mette al centro funzionalità e leggerezza.
Milano Moda Uomo: materiali preziosi, artigianalità e nuovi codici
La qualità tattile diventa uno dei temi chiave della stagione. Church's ad esempio celebra il proprio patrimonio artigianale attraverso un percorso che mette in dialogo archivio e innovazione: pellami, lavorazioni e dettagli costruttivi raccontano un'eleganza britannica fatta di rituali quotidiani e pezzi destinati a durare.
Lo stesso valore viene ribadito dalla collaborazione tra Akoni e Retori, che con il progetto "Tailored Reality" immaginano un guardaroba contemporaneo in cui occhiali, sartoria e oggetti lifestyle convivono in perfetto equilibrio. L'attenzione al dettaglio, la personalizzazione e la qualità diventano strumenti per esprimere identità e individualità.
Parallelamente, la stagione ridefinisce i codici tradizionali del menswear attraverso contaminazioni sempre più fluide. MSGM ad esempio guarda a un immaginario americano frammentato e lo traduce in un dialogo continuo tra preppy e western, college e deserto, tartan e denim. Il colore invade la collezione con tonalità sature e vibranti, mentre il debutto di una proposta completamente unisex sancisce il superamento definitivo delle distinzioni di genere.
Il guardaroba del futuro diventa fluido e trasversale
Dalle passerelle emerge così una visione condivisa: il guardaroba maschile abbandona le categorie rigide per diventare più aperto, personale e adattabile. Sartorialità e sportswear si contaminano, i confini tra occasioni d'uso si assottigliano e gli accessori si integrano con naturalezza in un sistema di capi pensati per accompagnare la quotidianità.
Tra nuove interpretazioni del lusso discreto e un rinnovato focus sull'artigianalità, la Milano Moda Uomo Primavera-Estate 2027 racconta un guardaroba essenziale ma ricco di sfumature. Ecco gli highlights di questa nuova edizione.
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Milano Moda Uomo: il meglio della Fashion Week Spring-Summer 2027
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