Domenica 13 ottobre ritorna il Fashion Festival in tutti Designer Outlet italiani McArthurGlen. Tra sconti, intrattenimenti per bambini e tanto stile



Domenica 13 ottobre in tutti i Designer Outlet italiani del gruppo McArthurGlen si terrà l'attesissimo Fashion Festival.



Una nuova edizione che arricchirà la giornata di intrattenimenti per bambini, sorprese e ovviamente tanti sconti.



Per dare il benvenuto allo shopping autunnale!

Nei centri di Serravalle, Barberino, Castel Romano, La Reggia e Noventa di Piave sarà possibile acquistare nei tantissimi negozi aderenti tre capi al -70% sul prezzo outlet.

E per tutto il giorno ci saranno numerose attività, differenti in ogni outlet.

Insomma: una domenica di experience imperdibili, adatte a coinvolgere e divertire tutta la famiglia. Nonché i fashionisti di ogni età...





Per i più piccoli sono in programma postazioni dedicate con animazioni come bubble blower, balloon art e trucca-bimbi.

Da non perdere poi le performance marching band! Elettrizzanti, perfette per dare la giusta dose di carica tra un giro tra i negozi e l'altro.



Per una pausa rilassante, invece, concedetevi un ritratto dai ritrattisti nelle vie dei Centri. Portatevi a casa una vostra caricatura in stile funny da conservare come ricordo di questa giornata wow!

Anche le note sweet non mancheranno all’appello: snack, pop corn e zucchero filato coloreranno di dolcezza questa domenica top.