Alle porte di un nuovo decennio, il marchio del gruppo Max Mara apre le porte a una "new wave"

I 30 anni, si sa, sono un traguardo importante: portano una nuova consapevolezza, su chi siamo e, soprattutto, su chi vogliamo diventare.

Max & Co. li ha compiuti nel 2016 ma è con il 2019, alle porte di un nuovo decennio, che ha (ri)pensare al suo futuro.

E lo fa con la collezione Primavera Estate 2020 e con Elia Maramotti (la terza generazione della famiglia) alla guida del brand contemporary del gruppo Max Mara.

Un nuovo corso per il marchio che diventa una riflessione sulla sua identità: offrire alta qualità, durevolezza, design sempre attento alle tendenze rimangono il concept di Max & Co., che guarda al futuro e alle sue clienti di oggi e, soprattutto, di domani!





Donna dinamiche, costantemente in movimento, che hanno bisogno di capi di qualità, versatili e funzionali che le accompagnino day by day.

Da qui l'idea di puntare a pezzi che, collezione dopo collezione diventereanno iconici: come il cappotto RUNAWAY dalle linee pulite e senza tempo, declinato in una palette rainbow, le sneakers in maglia OYA, da indossare tutto il giorno, la bag DOT con il suo allure retrò, le TEE con il nuovo logo.

Perché il nuovo "inizio" parte proprio da questo: ideato dallo studio grafico londinese Made Thought il logo mantiene la sua grazia e il suo appeal fresco e sofisticato unendosi a un colore di forte impatto, un rosso lipstick che diventerà il fil rouge (ça va sans dire) di etichette e shopping bag.