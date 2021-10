Nella sua nuova collezione autunno-inverno Marina Rinaldi omaggia Ribot, un cavallo eccezionale, campione di galoppo tra i più grandi di sempre. E riporta in città lo stile senza tempo di un torneo di dressage

Bellissimo, elegante, regale nell’andatura e veloce come il vento. Si chiamava Ribot e fu un campione di galoppo.

Al suo portamento maestoso e alle sue imprese Marina Rinaldi dedica un progetto all’interno della nuova collezione autunno-inverno. A rimarcare quanto forte sia il legame che unisce la moda allo charme impeccabile del mondo dell’equitazione.

Con la nuova capsule, il brand porta in città lo stile senza tempo di un torneo di dressage.



Il guardaroba Marina Rinaldi gioca con le stampe a ispirazione equestre, con dettagli rubati al mondo dei fantini e una palette di colori, come il blu, il gesso, il cuoio e il rosso, perfetti per una cavalcata insieme a Sua Maestà.

Immancabile la rivisitazione in jersey del pantalone da cavallerizza che si abbina alla cappa in maglia con logo jacquard o alla felpa in tessuto scuba e con macro-fantasia che richiama le staffe. Lo stesso pattern è protagonista anche nell’abito longuette e nella gonna al ginocchio.

Per le giornate più fresche, invece, c’è il gilet trapuntato lungo fino a metà coscia, da abbinare alla maglia a girocollo, oppure alla polo con logo. Mentre la nuova giacca in jersey tagliata per sottolineare la figura può riscaldare la tuta effetto suede, confortevole e avvolgente. Uno stile senza tempo, che ancora affascina e conquista.