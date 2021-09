Capi non convenzionali, colorati, in materiali inaspettati: in un video e attraverso le parole del designer ecco la nuova la nuova capsule collection FW 21/22 di Marina Rinaldi by Marco de Vincenzo

Nato a Messina, Marco de Vincenzo è tra gli hot name della moda internazionale per la sua visione ladylike, all’insegna di una femminilità non convenzionale.

Partendo dai propri capisaldi di eleganza, e traducendoli nel linguaggio multisfaccettato e inclusivo di Marina Rinaldi, il designer siciliano ha realizzato per il brand la sua prima, nuova capsule collection autunno/inverno 21/22.

Ha pensato alle clienti come a donne-collezioniste in cerca di capi non convenzionali; ha lavorato su colori e materiali inaspettati - una delle sue peculiarità di stile -, e da qui ha accompagnato Marina Rinaldi in una esplorazione cromatica ricca di energia e positività.

«Questa capsule collection mi somiglia molto. Ho portato i miei codici, la mia idea di donna sempre a metà tra il sexy e il fun nel mondo di Marina Rinaldi, per un guardaroba timeless non perché basico, ma perché pensato per mantenere il suo valore creativo nel tempo». Così Marco de Vincenzo riassume lo spirito della sua collaborazione con Marina Rinaldi.

Tra i must della collezione, la eco-fur, oltre che nel cappotto, compare anche nella sofisticata stola, mentre le coloriture che sfumano delicatamente l’una nell’altra avvolgono anche il caban in lana doppiata con collo sciallato e maxi bottoni.

«Una pelliccia ecologica con un dégradé a quattro colori sulla carta potrebbe spaventare, invece funziona, è un contenuto moda forte. Lo vedo come il mio contributo a Marina Rinaldi la cui collaborazione con me, come con gli stilisti che mi hanno preceduto, è un modo per nutrirne e rafforzarne l’identità», aggiunge de Vincenzo.

Guarda il video della nuova collezione FW di Marina Rinaldi by Marco de Vincenzo

Altro pezzo strong è l’abito-dolcevita con maniche a pipistrello animato da sottili righe verticali in bianco e nero, attraversate orizzontalmente da una serie di fasce in più nuance. E la stessa fantasia si ritrova anche nella maglia morbida con scollo a barchetta ampio e sensuale.

Sul fronte tailleur, seducente è il completo bianco dove la giacca ben strutturata si appoggia su una gonna dal doppio spacco fronte/retro che svela le gambe, mentre i bordi sono sfilacciati ad arte. E lo stesso motivo fa capolino nel completo antracite, con il bavero a contrasto, così come la profilatura di orli e cuciture.

Sensualità gioiosa anche per lo chemisier trattenuto in vita da una cintura e acceso da una stampa a pois multicolor con dettagli in gros grain dégradé, la stessa fantasia di una blusa in georgette e di una gonna plissé.