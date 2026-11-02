Dimenticate Halloween, è già tempo di Holiday season! La regina indiscussa del Natale arriva in casa Gucci, tra decorazioni scintillanti, farfalle e l'immancabile colonna sonora che conosciamo tutti

C'è chi aspetta che arrivi dicembre per iniziare a pensare al Natale e chi, invece, ha già pronto l'albero prima ancora di aver riposto le zucche di Halloween. Indovinate un po' da che parte sta Mariah Carey?

La risposta non sorprende: la regina indiscussa delle festività è ufficialmente tornata e questa volta lo fa con Gucci. La nuova Gucci Gift campaign ha infatti una protagonista d'eccezione, pronta a inaugurare la stagione più scintillante dell'anno con tutto il suo inconfondibile spirito da diva.

Diretto da Harmony Korine, il film della campagna ci porta all'interno di un hotel trasformato in un piccolo regno delle feste. Tutto è pronto per un arrivo speciale: decorazioni elaborate, ambienti addobbati e un'atmosfera decisamente sopra le righe, come vuole la tradizione Gucci.

A fare da colonna sonora, naturalmente, non poteva che esserci All I Want For Christmas Is You, avevate forse dubbi? Perché diciamolo: non importa quanto cerchiamo di resistere, bastano le prime note del brano per ritrovarsi mentalmente davanti a un albero illuminato, magari con una tazza di cioccolata calda tra le mani.

Gucci Gift Campaign: All I want for Christmas is...

E quando Mariah Carey entra finalmente in scena, lo fa nel modo che ci aspetteremmo da lei: brillando. La cantante infatti indossa la nuova collezione speciale Butterfly, ispirata all'iridescenza delle farfalle, simbolo a lei particolarmente caro e protagonista anche dell'omonimo album pubblicato nel 1997. Un omaggio che intreccia musica, immaginario personale e codici estetici della Maison, aggiungendo un ulteriore tocco di magia alla campagna.

Credits: Courtesy of Press Office

Ma il Natale, si sa, è anche una questione di regali e per l'occasione Gucci presenta una selezione di borse, scarpe e accessori pensata per accompagnare le festività, tra desideri da mettere sotto l'albero e piccoli lussi da concedersi senza aspettare che qualcuno li incarti.

Ci sono le versioni scintillanti delle borse Starlet, Gucci Duffle e GG Marmont, insieme alla Paparazzo in morbida pelle scamosciata. E ancora, gli stivali GG Monogram, i mocassini Horsebit, le sneaker Ace e le décolleté Vittoria, senza dimenticare cappelli e sciarpe, per affrontare l'inverno con un pizzico di glamour in più.

Credits: Courtesy of Press Office

Insomma, se fino a ieri eravamo ancora alle prese con fantasmi, streghe e zucche intagliate, oggi Gucci ci invita ufficialmente a cambiare playlist.

D'altra parte, quando a dare il via alle festività è Mariah Carey, resistere è praticamente impossibile. Il Natale sta arrivando, e questa volta ha anche un guardaroba firmato Gucci.