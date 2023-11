Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Archiviato uno dei lanci più attesi dell’anno, possiamo tornare a concentrare le nostre energie sulle altre gustose novità settimanali. Che esaltano le atmosfere stagionali con il tocco avvolgente del cachemire, con i puffers a prova di sbalzi di temperature (e d’umore), con l’inedita linea ski di un celebre brand spagnolo. Inevitabile, poi, cominciare a pensare al party look, ma anche alla stagione dei regali in arrivo. E se pensate sia prematuro, vi convinceremo a ricredervi. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e i Raw Diamond di Ballantyne

Dici cashmere e pensi subito a Ballantyne, un brand che della pregiata lana ha fatto il fil rouge della sua intera proposta. Conoscendo questo tessuto come pochi altri al mondo, Ballantyne sa anche che una delle sue caratteristiche peculiari, che lo rendono diverso da tutti gli altri, è la durevolezza. E infatti, la morbidezza del cashmere viene rivelata ed esaltata dal passare del tempo, rendendo i capi duraturi e tramandabili di generazione in generazione. Sulla scorta di questa consapevolezza, nel 2020 Ballantyne ha lanciato il progetto Raw Diamond, per restituire ai prodotti il loro valore intrinseco, mantenendone e preservandone non solo la qualità originale della fibra ma anche la sua energia. La novità di questi giorni è però che il brand ha esteso il progetto anche al mondo womenswear, con una capsule pensata per la donna che fa leva su tre principi cardine: Unwashed, perché le maglie grezze e tinte naturalmente non vengono lavate e mantengono l’energia della fibra, rilasciandone la morbidezza nel tempo; Undyed, per i prodotti in lana biologica e alpaca che non subiscono trattamenti colore, mantenendo tonalità e consistenza del filato originale; Unchristmas, che propone motivi e intarsi natalizi in un gioco di colori spenti da Grinch ironico. #DiamondsAreAGirlsBestFriends

Fashion Pills: martedì e il ready-to-winter di La Double J

Anche i più giovani probabilmente la ricordano: questa signora un po’ eccentrica pronta a librarsi in aria brandendo un ombrello, con una capiente borsa apparentemente senza fondo da cui far uscire le cose più straordinarie, ma soprattutto con un buonumore inscalfibile e contagioso. Ispirandosi a quel “poco di zucchero con cui la pillola va giù” della mitica Mary Poppins, La Double J ha deciso di distribuire joie de vivre a mani basse e così sconfiggere l’end of Summer blues. Merito della nuova linea di piumini e capispalla dai colori vibranti, animati da stampe massimaliste e proposti in coordinato con abiti, camicie, pantaloni e gonne per un effetto decisamente wow che stimola le endorfine. Immancabile, in questa proposta così eclettica e allegra, una linea pensata per feste sfavillanti e party look da sfoggiare anche en plein air, grazie a puff jacket con paillettes e finish bronzei e argentati, con cui brillare a più non posso in ogni condizione climatica. Il tocco finale? Ovviamente gli accessori glitter ispirazione carta regalo: effetto vitaminico assicurato. #Supercalifragilistichespiralidoso

Fashion Pills: mercoledì e L’Essenziale Cosmo di Atelier VM

La fascinazione per l’astronomia e i cieli stellati è da sempre una caratteristica del genere umano e fonte di ispirazione inesauribile per i creativi. Tra di essi c’è anche Atelier VM, che, per i propri gioielli, prende spunto dal mondo che ci circonda, traducendolo in significanti preziosi. Ultima fonte di ispirazione del brand sono proprio l’universo e le storie e visioni che lo popolano, il loro intrecciarsi in una narrativa densissima di rimandi e collegamenti. La potente e invincibile vastità dello spazio e dei suoi corpi fluttuanti diventano dunque per Atelier VM una vena da cui attingere linfa creativa, scelta per raccontare una nuova storia sospesa tra cielo e terra. Nasce così la nuova collezione della fortunata linea L’Essenziale, che stavolta si rivolge al cosmo e si impernia sull’Orbita Tenace, un bracciale in oro giallo 18 carati e titanio a metà tra filo rigido e catena. Un cerchio finissimo che viene chiuso sul polso mediante l’inserimento di un piccolo anellino saldato a laser in modo invisibile a cui possono essere abbinati poi i charm in oro giallo 18 carati, di dimensioni piccola, media o grande, proposti anche con diamanti. #PreciousCosmogony

Fashion Pills: giovedì e Jen Ceballos per Mango

Abbiamo una rivelazione da fare: anche il grynch più algido che abita il mondo fashion non può resistere al lato più entusiasmante della stagione delle feste. La scelta del party look. E, se a qualcuno potrebbe sembrare prematuro, a questa redazione corre invece l’obbligo di avvisare: due mesi volano in fretta, e il tempo per accaparrarsi una congrua scorta di festive dress potrebbe non bastare. Per fortuna che a venire in nostro soccorso ci pensa Mango che, proprio oggi, lancia una collezione dallo stile raffinato, sensuale, minimal e senza tempo con Jen Ceballos. La modella e content creator colombiana residente a Miami ha realizzato una capsule di capi e accessori ispirati alla sua passione per l'interior design, i viaggi e la natura: rilassata ma al tempo stesso classica con dettagli audaci, la collezione in edizione limitata comprende slip dress sia lunghi che corti, capispalla in pelle e lana e alcuni pezzi basic come camicie a maniche lunghe, gonne, pantaloni sartoriali e jeans. Gli accessori, ispirati agli anni 2000, comprendono stivali con tacco, sandali peep-toe, choker e mini-borse. Non mancano i dettagli in paillettes e trasparenze e pantaloni completamente argentati. La palette va dai toni neutri alla gamma di azzurro e blu, con un eccentrico tocco di tonalità metallizzate, richiamate anche nelle immagini della campagna che ritrae Jen fra specchi, schermi e riflessi. #ReadyToShine

Fashion Pills: venerdì e la collezione ski di Oysho

Forse non tutti sanno che in Cile c’è una meta decisamente popolare per i patiti dello sci: il vulcano Lonquimay, nella regione Araucanía. Il motivo di questa fama è duplice: i percorsi si prestano a diversi livelli di esperienza, ma, soprattutto, il paesaggio imbiancato è decisamente impressionante. E sono proprio le pareti innevate di questo emblematico vulcano a offrire lo sfondo ideale per il primo drop della Oysho ski collection. Prodotta con un'attenzione particolare all'aspetto tecnico e innovativo, e pensata per sciatori di ogni livello, la linea propone nuovi fitting per le giacche e una completa e performante gamma di imbottiture tecniche: da quelle in leggerissima piuma a quelle in poliestere con grande potere isolante. Tutte le giacche sono fornite del sistema di localizzazione elettronica RECCO®, essenziale in caso di smarrimento in montagna. I capi sono inoltre stati testati in laboratorio per resistere, in movimento, a temperature estreme fino a -20 ºC e fino a 10.000 mm di colonna d'acqua. I pantaloni e le tute presentano uno strato con interno cardato e sono disponibili in nuovi modelli con dettagli in rilievo sulle ginocchia in alcuni modelli, ispirati alla tendenza biker core. #HighMountainFashion