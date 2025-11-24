La presentatrice televisiva e il marchio di scarpe insieme per una collab che mette al centro la spontaneità.



Da una parte il brand di scarpe sinonimo di una moda confortevole ma che non rinuncia allo stile e alle tendenze; dall'altra uno dei volti più noti e amati della tv, emblema di una bellezza dinamica genuina che unisce eleganza e ironia.



BATA ha presentato con un cocktail milanese la nuova campagna che vede protagonista la showgirl Ilary Blasi, una collaborazione nata da una naturale affinità, come ci ha raccontato lei stessa "Quando sono stata contattata per questo progetto ho accettato subito, perché considero Bata un brand storico, accessibile e inclusivo. Mi piace il suo modo di innovare rimanendo vicino alle persone".

La nuova campagna “Ilary Blasi x BATA” è stata scattata tra le vie senza tempo di Roma, Città Eterna ma anche "casa" della presentatrice, che diventa lo scenario ideale per raccontare una storia di autenticità, stile e libertà. Dai vicoli pieni di vita ai panorami mozzafiato, Roma si trasforma nel salotto della Dolce Vita, cornice perfetta per raccontare la versatilità e lo stile contemporaneo delle nuove collezioni Bata.







Blasi interpreta con naturalezza i modelli della Day-Time Collection: stivali cuffed con suola chunky e biker boots, accessori perfetti per accompagnare ogni donna nelle sue giornate, unendo praticità e stile con l’inconfondibile tocco rock. Non a caso proprio gli stivali "cuffed" sono il modello preferito di Ilary: "Mi hanno conquistata per il design e la versatilità, li indosserei davvero in molte occasioni."

Cambio di scenario per la sera: la Night-Out Collection rivela il lato più sofisticato del brand, con calzature che anticipano l’atmosfera delle feste: pump con punta sfilata e tacco kitten impreziosite da microstrass, slingback effetto lurex: modelli che esaltano la femminilità con una scintilla di glamour.







Per lanciare la campagna, BATA ha scelto il locale milanese Gesto che ha ospitato i modelli chiave delle collezioni in campagna: Ilary Blasi, protagonista dell'evento, ha raccontato con la sua consueta ironia, anche il suo rapporto con le scarpe: "Per una donna sono una passione, ma anche un accessorio che esprime carattere e personalità. Nella mia scarpiera ho tantissimi modelli legati a momenti diversi della mia vita: alcuni li ho indossati durante trasmissioni importanti, altri ai battesimi dei miei figli. Quasi ogni paio porta con sé un ricordo speciale"



Un modo per vivere la moda con leggerezza e autenticità!