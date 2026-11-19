Frutta, verdura e sughi semplici per la pasta. Nel frigorifero dell’imprenditore Ignazio Moser e di sua moglie Cecilia Rodríguez c’è stata una rivoluzione sana da quando sono diventati genitori

l rapporto tra Ignazio Moser e lo chef stellato Andrea Berton è nato qualche anno fa grazie al vino, di cui Moser con suo padre è produttore. Con il tempo, poi, è diventato amicizia.

«Insieme con la mia famiglia in Trentino produciamo vino e siamo fornitori del suo ristorante. Da sempre apprezza soprattutto il nostro Brut Nature, uno Chardonnay millesimato che resta 60 mesi sui lieviti. Ad Andrea piace molto e anche la sua clientela lo apprezza», spiega l’imprenditore. «Poi, a unirci, sono arrivate le cene, lo sci e il padel, passioni condivise che hanno trasformato una collaborazione professionale in un’amicizia sincera».

C’è un piatto di Berton che le è rimasto particolarmente impresso?

«Ogni volta mi propone qualcosa di nuovo. Ricordo un risotto al tartufo che ho assaggiato l’anno scorso, ma, in generale, i suoi risotti, in tutte le versioni che ho provato, sono la mia passione. Mi piace il suo modo di intendere la cucina: sperimenta gusti nuovi e riesce a mettere insieme ingredienti diversi, che non ti aspetteresti. È tra gli aspetti che mi colpiscono di più del suo lavoro».

E a casa, invece, che cosa succede quando apre il vostro frigorifero?

«Io e Cecilia (Rodríguez, sua moglie da due anni, ndr) siamo migliorati molto negli anni. Quando eravamo fidanzati ordinavamospesso cibo a domicilio: nessuno dei due aveva tanta voglia di cucinare. Poi abbiamo fatto un salto di qualità nella voglia di stare ai fornelli. Cecilia è sempre stata brava, ma oggi cuciniamo entrambi molto di più e facciamo più spesso la spesa. Ci piacciono i cibi semplici, non cerchiamo preparazioni troppo elaborate».

Qual è il vostro piatto jolly?

«Una specie di poké fatto in casa. La base è il riso basmati, a cui aggiungiamo uova sode, avocado, zucchine trifolate con la cipolla e un po’ di tonno. Prepariamo tutto e poi ognuno compone la propria ciotola come preferisce. Ci piace mangiare in modo sano e questo piatto ci soddisfa sia dal punto di vista del gusto sia da quello della dieta».

Evitate la pasta?

«Alla pasta non resisto, la mangio una volta al giorno. La condisco in mille modi, dal ragù che ci prepara la mia mamma al pesto che compriamo, fino al pomodoro di Cecilia, con il soffritto di cipolla, che è veramente buono. Oppure qualche volta osiamo e la condiamo con panna e funghi. Insomma, la pasta è una grande protagonista della nostra alimentazione».

Parliamo di frutta: vedo alcuni cachi nel vostro frigorifero.

«Cerchiamo di comprare prodotti di stagione. Sotto casa abbiamo un ortofrutta molto fornito e scegliamo quello che troviamo in quel momento. Mia moglie e io amiamo le mele: da buon trentino non posso farne a meno. Ma ci piacciono anche i frutti esotici, come mango e ananas. Stiamo cercando di trasmettere buone abitudini anche a nostra figlia Clara Isabel, tanto da proporle frutta a colazione e a merenda».

Clara ha appena compiuto un anno. Mangia tutto?

«È veramente una mangiona. A casa l’appetito non manca a nessuno, ma lei divora qualsiasi cosa: anzi, all’ora dei pasti, non abbiamo certo il problema di doverla convincere a mangiare».

Nel vostro frigorifero vedo anche molti formaggi. Che proteine preferite?

«Sicuramente la carne. A tavola è una certezza, anche grazie alle origini argentine di Cecilia, che è molto brava a cucinarla. Ci piacciono i tagli argentini, come l’entraña, cioè il diaframma, che prendiamo spesso. E il chorizo, la salsiccia argentina: quando lo troviamo al banco della carne, lo compriamo volentieri».

E con il pesce come ve la cavate?

«Io sono onnivoro, mangio qualsiasi cosa. Cecilia, invece, non è stata abituata da piccola a mangiarlo e così lo compriamo di rado. Penso che questa sia la lacuna più grande della nostra dieta».

Testo di Annalisa Venezia