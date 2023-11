La collaborazione esclusiva tra il brand di gioielli Krimrose di Cristiana Cavalli e la designer spagnola Maria de la Orden esce oggi



KRIMROSE, il marchio italiano di gioielli semi-preziosi di Cristiana Cavalli, è lieto di annunciare la sua collaborazione con la designer spagnola, based in Paris, Maria De La Orden.

Krimrose nasce da un'idea di Cristiana, figlia maggiore dello stilista Roberto Cavalli, che dopo una lunga e gratificante carriera alla guida dell'azienda di moda di famiglia, nel 2021 ha deciso di mettersi in proprio; il progetto è nato dopo un periodo cruciale della sua vita, quasi in coincidenza con la pandemia, con il desiderio di celebrare la rinascita, la resilienza e la forza femminile, motivo per cui ha dato al marchio il nome della primula, la prima fioritura della primavera.

Da sinistra Cristiana Cavalli e Maria de la Orden

La collezione è stata progettata per creare qualcosa di speciale combinando le forme minimaliste ma sensuali e decorative di Krimrose con il tocco elegante, chic e colorato di Maria. Cristiana e Maria hanno lavorato insieme per creare una collezione femminile e contemporanea, perfetta per ogni occasione.

I modelli comprendono un bracciale, orecchini, anelli e un girocollo; ogni pezzo è disponibile in oro o smalto in 3 diversi colori: blu mare, rosso vermiglio e marrone mattone. Questi prodotti, realizzati interamente in Italia, sono molto sofisticati come si può notare dai vari dettagli, in quanto ogni gioiello è realizzato a mano in ottone ecologico ricoperto d'oro a 18 carati.

L'elemento chiave della capsule è il patrimonio architettonico ispano-moresco, con i suoi colori e le sue forme. Il capolavoro architettonico della Moschea di Cordoba, rinomato per i suoi motivi geometrici e la sua bellezza mozzafiato, funge da fonte di ispirazione per l'intera collezione.

«Amo lo stile di Maria, così classico ma fresco e contemporaneo, a volte eclettico, essenziale ma colorato e gioioso al tempo stesso. In poche parole, è unico! La sua classe innata, il suo essere così chic e moderno ma giocoso, tutto ciò riesce a infondere un tocco magico allo stile di Krimrose creando una perfetta combinazione. Sono stata incantata dal suo ineffabile “parisienne charme” che si mescola con il gusto spagnolo colorato e gioioso, dando vita ad uno stile originale fatto per sedurre. Sono molto onorata per il fatto che Maria ha disegnato la sua prima collezione di gioielli esclusivamente per Krimrose! Il nostro intento è stato di creare pezzi originali, senza tempo, moderni e seduttivi, nello spirito della migliore tradizione manifatturiera italiana.» ha dichiarato Cristiana Cavalli, fondatrice e proprietaria di Krimrose.

