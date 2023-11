Scommettiamo che gli stivaletti di ba&sh sfoggiati dalla Principessa del Galles Kate Middleton saranno introvabili a brevissimo? Poi però non dite che non vi abbiamo avvisato!



La Principessa del Galles Kate Middleton, accompagnata dal marito, il Principe del Galles William, è stata avvistata qualche giorno fa a un impegno sociale a Moray, in Scozia, con ai piedi un paio di stivaletti che - neanche a dirlo -sono balzati all'istante in cima alla nostra wish list di stagione.

Si tratta degli stivaletti CODA, firmati ba&sh: una rivisitazione più femminile e romantica dei classici Chelsea boots. Un modello super versatile, pronto per accompagnarci all'insegna dello stile e del comfort anche in quelle giornate autunnali dal meteo pazzerello. La loro suola spessa a carro armato e l'elastico laterale garantiscono un comfort assoluto e un'estrama praticità anche nell'indossarli.

Hanno conquistato anche voi al primo sguardo e volete farli entrare al più presto nel vostro dress code quotidiano? Allora non esitate troppo prima di acquistarli perchè potrebbero andare sold-out molto molto presto!

Courtesy of Press Office