Per le scene del video e sulla copertina dell’album, la popstar ha scelto di vestirsi con un abito bianco di Genny. In maglia aderente con effetto trasparenza e “cut out” sui fianchi, valorizza al massimo la body shape di JLo

Ha sempre amato e indossato il Made in Italy e, ancora una volta, Jennifer Lopez ha scelto di vestire un marchio tutto italiano per un'occasione speciale.



L'attrice, cantante e imprenditrice ha indossato un abito bianco in maglia aderente di Genny, sia per la copertina del nuovo album sia nelle scene del suo ultimo videoclip.

Si tratta dell’attesissimo brano PaTi – Lonely con Maluma, il famoso cantante colombiano.



Ma non solo il videoclip la vede indossare la creazione firmata Genny: anche la copertina di PaTi – Lonely (è il doppio singolo appena uscito delle due star, promosso come un unico progetto) mostra la foto della cantante con il white dress.

Credits: Genny

Un vestito che esalta alla perfezione la meravigliosa silhouette di JLo: aderente e con quell'effetto “see through”, sembra cucito addosso alla mitica JLo.

“Un orgoglio per lo stile italiano che sempre ha contraddistinto il nostro paese”, afferma Sara Cavazza Facchini, direttore creativo del brand Genny.

Godetevi il video di PaTi – Lonely di Jennifer Lopez feat. Maluma: