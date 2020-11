Presso la boutique Jaeger- LeCoultre di Piazza di Spagna sarà esposta una collezione straordinaria di orologi gioiello. La mostra si terrà dal 18 al 24 novembre

Dal 18 al 24 novembre presso la boutique di Roma in Piazza di Spagna, Jaeger-LeCoultre presenta le sue più grandi creazioni di orologi gioiello in una mostra speciale.

Dai modelli della collezione 101 in oro rosa e oro bianco, Reine e Feuille, al capolavoro La Rose; dal Rendez Vous Secret fino al grande classico, il Reverso (in versione One Duetto Jewelry in oro rosa e diamanti con una decorazione in stile Art Déco), fa sognare, in una sintesi di Haute Horlogerie e Haute Joaillerie.





Nella foto: Reverso One Duetto Jewelry. Credits: Jaeger-LeCoultre

Il Reverso One Duetto Jewelry in oro rosa strizza l’occhio all'Art Déco: linee allungate e decisamente femminili sul quadrante rettangolare e un motivo a losanghe che caratterizza il secondo lato e le maglie del bracciale in oro rosa 18 carati lo rendono un gioiello dallo stile vintage ma anche molto contemporaneo. Un evergreen, insomma.

C’è poi la Rose Extraordinaire Cassa in oro bianco 18 carati, finemente tempestata di diamanti. Il quadrante con diamanti e zaffiri, il movimento a carica manuale e il cinturino in satin nero con fibbia deployante in oro bianco 18 carati rendono questo orologio la quintessenza dell'eleganza più sofisticata.

Nella foto: Rendez-Vous Secret di Jaeger-LeCoultre

Non manca all’appello il RendezVous Secret, esemplare che ricorda un orologio degli anni 1960 del patrimonio di Jaeger-LeCoultre. Sul coperchio diamanti taglio brillante, baguette e marquise, incastonati con zaffiri taglio brillante di quattro tonalità differenti, disegnano un fiore che il vetro sembra aver racchiuso al suo interno, per preservarlo nella sua infinita bellezza.

E per il pubblico femminile il nome 101 evoca una storia affascinante: quella, sempre attuale, del raro connubio tra savoir-faire orologiero e perfezione gioielliera. La storia, unica, del movimento meccanico più piccolo al mondo, realizzato nel 1929 e del peso di appena un grammo (che rimane ancora oggi il movimento meccanico più piccolo al mondo).

Questo raro segnatempo ha impreziosito il polso di donne eccezionali, fra le quali Sua Maestà la Regina Elisabetta II che ne indossò uno, regalatole dal Presidente francese, in occasione della sua incoronazione, nel 1953.