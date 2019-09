Il brand di filati Falconeri sceglie come protagonista della campagna Autunno-Inverno 2019-20 la top model russa Irina Shayk



Falconeri lancia la sua nuova campagna per la collezione Fall-Winter 2019-20 scegliendo la bellezza algida di Irina Shayk.

La supermodella russa è la nuova testimonial immortalata negli scatti di un super-fotografo italiano, Giampaolo Sgura.



E non poteva mancare neanche la super-location: a fare da scenario allo shooting c’è una ipnotica Islanda con i suoi paesaggi lunari, i magnifici e imponenti ghiacciai e gli spettacolari geyser e vulcani.





Credits: Falconeri

Come una moderna regina delle nevi, Irina posa in location da "brivido", fra iceberg che si muovono sull’acqua gelida.

Un rigore climatico che di certo non spaventa la top model russa nativa di Emanzelinsk, città situata alle pendici dei monti Urali e al confine con il Kazakistan.

Il messaggio che il marchio Falconeri, da sempre molto attento al rispetto della natura con i suoi filati naturali e metodi produttivi ecosostenibili, è forte e chiaro.

Questa campagna infatti non solo mette in primo piano la bella Irina e i capi firmati Falconeri che indossa ma anche lo sfondo: ghiacciai in pericolo, natura "incontaminata" che ormai è soltanto un’illusione a qualsiasi latitudine, inquinamento globale che ha eco a ogni coordinata…





Credits: Falconeri

Anche i look interpretatai da Irina Shayk incarnano perfettamente la filosofia del brand: pull neo-folk, dolcevita oversize e giacche avvolgenti da sovrapporre in libertà si mescolano, formando outfit caldissimi e molto attuali.

Lo styling gioca anche su contrasti di consistenze, con il Superior Cashmere Ultralight che diventa seconda pelle e l’Ultrasoft che si unisce alla seta in una nuova lavorazione bouclé.









La collezione FW 2019-20 di Falconeri Cappotto della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.



Credits: Falconeri



Pantaloni della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri

Maglione dolcevita della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri



Maglione della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri

Maglione con scollo a V e cappuccio della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri

Maglia dolcevita della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri



Gonna della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri

Giacca della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri

Cappotto modello trench della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri



Sciarpa della collezione Autunno-Inverno 2019-20 di Falconeri.

Credits: Falconeri

