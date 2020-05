Una fibra 100% naturale è la protagonista di una nuova linea di maglieria di Intimissimi. Con una campagna che vede un’altra protagonista d'eccezione: la modella e attrice brasiliana Bruna Marquezine

Intimissimi inaugura un nuovo materiale, innovativo e freschissimo: il Cotone Ultrafresh Supima. Un tessuto 100% naturale, leggerissimo e quindi ideale per uno dei capi più iconici indossati dalle donne: la t-shirt.

La maglietta è l’indumento perfetto da combinare con look di ogni tipo, dal più casual al più elegante. La versione basic della t-shirt, quella tinta unita composta di cotone di qualità, resta un intramontabile must-have capace di salvare ogni outfit e qualsiasi occasione. E, non a caso, è la protagonista assoluta della nuova linea di Intimissimi.

Assieme a “lei”, un’altra protagonista da chapeau: Bruna Marquezine, la modella e attrice brasiliana scelta per rappresentare la collezione negli scatti realizzati dal fotografo Rowan Papier.

Credits: Intimissimi

La Marquezine è la perfetta testimonial di due caratteristiche fondamentali che definiscono la femminilità: freschezza e raffinatezza pure, due dei fil rouge che intessono la nuova proposta daywear del brand.

La linea di maglieria in cotone Ultrafresh Supima di Intimissimi include diversi stili e modelli: una t-shirt con manica a 3/4 e scollo a barchetta, perfetta per costruire infiniti look, e una canotta lunga con scollo a madonna, spalla larga e vestibilità aderente che la rende ideale per essere indossata sotto ad altre maglie e maglioncini.

La gamma di nuance dei due modelli è molto vasta, partendo dalle due tonalità più classiche, il bianco e il blu intenso. Oltre a questi modelli sono state poi realizzate, nello stesso cotone premium, anche maglie a mezze maniche, a manica lunga e canotte.

La maglietta è il pezzo che non conosce né età né stagione: amata da tutti, è perfetta da abbinare a qualsiasi outfit.

Nata come abbigliamento intimo, è nel XIX secolo che la t-shirt si afferma nel guardaroba casual maschile. È stata la moda americana, grazie all'industria del cinema, a proclamarla come capo d’abbigliamento, entrando di diritto nella mitologia al maschile come uniforme della ribellione giovanile.

La traduzione al femminile arriva negli anni Sessanta, trasformando un capo semplice, nato senza alcun intento estetico ma solo funzionale, in un indumento raffinato che si rivela subito uno strumento di seduzione.

Oggi la t-shirt bianca è considerata un passe-partout, un capo cult. Lo streetstyle l’ha eletta a vero e proprio pezzo iconico che nella sua semplicità è riuscito a conquistare le donne di tutto il mondo.