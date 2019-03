La top model e musa del brand è la protagonista della nuova campagna dedicata alla linea fresca e leggera SETA



La supermodella Irina Shayk è la protagonista della campagna dedicata alla nuova linea SETA firmata Intimissimi.

Dopo la Lana Seta e il Cashmere Ultralight, la top model e musa del brand torna come ambassador per questa nuova collezione che fa della leggerezza, della freschezza e della modernità le sue cifre stilistiche.











Capi must da indossare sia indoor che outdoor, pratici e al tempo stesso sofisticati, rispondono alla richiesta sempre crescente di unire look easy ed allure chic.



Eleganza garantita dall’essenzialità dei disegni, per un minimalismo che si adatta all’impalpabile shape satinata dei capi.















I pezzi chiavi sono il pigiama in seta, ma anche molti capi da indossare fuori: la camicia dal taglio over, il jogger che si rifà al trend sporty-chic e la felpa cropped nera da portare abbinata alle canotte lunghe sono i “mai più senza” di questa linea.







Tutto rigorosamente in seta, la bandiera di una sensualità fresca e delicatissima che è ben interpretata dalla meravigliosa Irina.