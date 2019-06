La nuova collezione Intimissimi Autunno Inverno 19-20 è un tripudio di pizzo nelle colorazioni più di tendenza: nero e verde fluo, per un contrasto super chic



Intimissimi rivela in anteprima la collezione Autunno-Inverno 19-20 che fa del pizzo il protagonista numero uno di questa linea underwear per la prossima stagione.



A lanciarla, la web ambassador del marchio: Chiara Ferragni!

Anticipatrice di mode e trendsetter internazionale, l'influencer per antonomasia interpreta al meglio questa nuova collection dal twist romantico.

Romanticismo che viene però sapientemente mescolato a una tocco grintoso che suona molto rock 'n' glamour.



Bicolor e molto raffinati, i reggiseni e gli slip del prossimo autunno firmati Intimissimi accostano il pizzo nero a un inaspettato pizzo verde fluo, regalando un contrasto che si sposa alla perfezione a livello cromatico e riesce a modellare la shape in maniera top.

Durante la stagione verrà inoltre proposta la variante Lillas/Pastel Rose.





Anche il design e i dettagli di ogni proposta si accordano alle tendenze più attuali, con modelli pensati per adattarsi a ogni tipo di femminilità.



Per i reggiseni, si può scegliere tra il modello a balconcino Elena (leggermente imbottito con ferretto in pizzo), quello a triangolo Tiziana (leggermente imbottito senza ferretto in pizzo) e quello push-up Silvia con coppe imbottite (leggermente graduate e foderate in cotone e ferretto).

Come pezzo sotto, invece, le proposte sono il modello brasiliano in pizzo, caratterizzato da fascia di pizzo in vita e colori a contrasto; la culotte brasilianata in pizzo elasticizzato con colori a contrasto e infine lo slip interamente realizzato in pizzo con colori a contrasto.





La collezione Intimissimi Autunno-Inverno 19-20 lanciata da Chiara Ferragni Reggiseno a balconcino Elena leggermente imbottito con ferretto in pizzo. Pizzo a contrasto sulla scollatura e nel girotorace. Collezione Intimissimi Autunno-Inverno 19-20 lanciata da Chiara Ferragni.



Photo Credits: Intimissimi



Reggiseno a triangolo Tiziana leggermente imbottito senza ferretto in pizzo. Idele per chi cerca un sostegno leggero e un look giovane. Collezione Intimissimi Autunno-Inverno 19-20 lanciata da Chiara Ferragni.

Photo Credits: Intimissimi





Reggiseno push-up Silvia con coppe imbottite, leggermente graduate e foderate in cotone e ferretto. Collezione Intimissimi Autunno-Inverno 19-20 lanciata da Chiara Ferragni.

Photo Credits: Intimissimi



Brasiliano in pizzo caratterizzato da fascia di pizzo in vita e colori a contrasto. Collezione Intimissimi Autunno-Inverno 19-20 lanciata da Chiara Ferragni.



Photo Credits: Intimissimi

Coulotte brasilianata in pizzo elasticizzato in colori a contrasto. Collezione Intimissimi Autunno-Inverno 19-20 lanciata da Chiara Ferragni.



Photo Credits: Intimissimi

Slip interamente realizzato in pizzo con colori a contrasto. Collezione Intimissimi Autunno-Inverno 19-20 lanciata da Chiara Ferragni.



Photo Credits: Intimissimi





