Un’esperienza immersiva tra moda e cinema nel cuore di Piazza Duomo celebra l’attesissimo sequel con installazioni spettacolari, ambienti iconici e un omaggio all’estetica Runway.

Milano si prepara a vivere un nuovo, irresistibile capitolo di... stile. In occasione dell’arrivo nelle sale italiane de Il Diavolo Veste Prada 2, atteso il 29 aprile, Rinascente Milano Piazza Duomo apre le porte a un’esperienza immersiva che trasforma lo store in un vero e proprio set cinematografico.

Per tre settimane infatti, dal 14 aprile al 4 maggio, il department store diventa un hub creativo capace di fondere moda, design e intrattenimento, offrendo ai visitatori un viaggio all’interno dell’universo di Runway.

Credits: Courtesy of Press Office

Al piano -1, nell’area Air Snake-spazio dedicato ai progetti più innovativi-prende forma un percorso esperienziale pensato per essere vissuto e condiviso: dalla passerella rossa che accoglie il pubblico all’ingresso, fino agli ambienti iconici come l’ufficio di Miranda Priestly e il celebre closet, ogni dettaglio è studiato per immergere i visitatori nella magia del film.

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Rinascente: dentro l’universo di Runway, un’esperienza da vivere (e fotografare)

Il percorso culmina in un backdrop scenografico che proietta gli ospiti direttamente in copertina, trasformandoli nei protagonisti di un racconto visivo che celebra l’estetica e l’immaginario moda. A completare l’esperienza inoltre, una capsule esclusiva di T-shirt in edizione limitata, ispirate alle citazioni più iconiche del primo film e disponibili in formato blind box.

L’iniziativa rafforza il ruolo di Rinascente come punto di riferimento culturale della città, in grado di intercettare e amplificare le energie creative di Milano. Situata nel cuore pulsante della metropoli, si conferma ancora una volta crocevia privilegiato tra brand internazionali, talenti emergenti e pubblico globale.

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Non è un caso che questo progetto si inserisca perfettamente nel calendario della Milano Design Week, dialogando con un pubblico internazionale e trasformando lo spazio retail in una piattaforma narrativa unica.

A rendere ancora più spettacolare l’operazione? Le vetrine dello store interamente dedicate al film e due imponenti décolleté rosse alte quasi quattro metri, realizzate in collaborazione con Stefano Seletti, posizionate davanti all’ingresso. Di sera, la facciata si accende di rosso, evocando uno degli elementi più iconici della pellicola.

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Il ritorno di Anne Hathaway e Meryl Streep promette di conquistare una nuova generazione senza perdere il fascino intramontabile dell’originale e Milano, ancora una volta, si conferma palcoscenico d’eccellenza dove moda e cultura si intrecciano, trasformando la città in un racconto da vivere e soprattutto... da indossare.