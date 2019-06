Il progetto Custom-Made Hogan by You si rinnova per la Primavera Estate 2019, permettendo di personalizzare con patch e lacci colorati le iconiche Hogan Interactive³



Essere unici è sempre stato (e sempre sarà) un tratto distintivo.



Lo sa bene il brand di calzature Hogan che ha infatti deciso di riproporre per la bella stagione il progetto di personalizzazione delle sue iconiche sneakers.

Custom-Made Hogan by You si rinnova quindi per la Primavera Estate 2019, permettendo di customizzare le proprie Hogan Interactive³ e cambiarne il look di giorno in giorno, a seconda delle occasioni, degli outfit e soprattutto del mood.





A partire da questo mese sarà possibile personalizzare le sneakers sia in boutique sia sul sito ufficiale di Hogan, basta scegliere tra le numerose patch (con base in velcro) a forma di logo H con tantissimi colori, inserti e texture differenti e ultra glam.

Un tocco di colore che darà ulteriore unicità alle Hogan Interactive³ è anche quello dei lacci, selezionabili in molte nuance che rendono omaggio alla tavolozza cromatica più estiva che ci sia: dal giallo ananas al rosso ciliegia, la palette cromatica al gusto Summer farà gola a tutti!

Custom-Made Hogan by You si rivela un vero e proprio gioco di creatività, da ripetere tutte le volte che si desidera cambiare outfit partendo dalle scarpe.

E con questa "sfida" a colpi di personalizzazione, finalmente tutti possono diventare fashion designer sbizzarrendosi tra dettagli, rifiniture, nuance e facendo emergere la propria personalità. E il proprio stile!