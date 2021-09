100 anni di stile e creatività. Per celebrarli H&M dedica all’icona fashion una collezione colorata, floreale, vivace e unica com’è la musa che ha ispirato - e continua a ispirare - molti appassionati di moda di tutto il mondo

Lei è una vera una vera icona della moda. Iris Apfel è anche un'imprenditrice, decoratrice d'interni, designer. Famosa in tutto il mondo per il suo inconfondibile gusto, la sua forte individualità, le sue audaci scelte di moda e il suo design creativo, da sempre crede che stile e ispirazione possano provenire da qualsiasi luogo e da chiunque. E che, soprattutto, non siano una questione di prezzo.

Per omaggiarla, nel corso della New York Fashion Week 2021, durante il party in cui H&M ha celebrato il suo centesimo compleanno, il brand ha annunciato la nuova collaborazione con l’artista.

Ispirata dall'estro unico e accattivante di Iris, la collezione Iris Apfel x H&M includerà un assortimento pensato per tutti e comprende abbigliamento e accessori, creati tenendo a mente l'audacia e dell'indipendenza di Iris.

I capi chiave della collezione includono coloratissimi set coordinati, completi floreali, abiti con volant a strati e abiti dalle stampe vivaci caratterizzati da un mix di texture, tagli e motivi particolari.

Per completare il guardaroba è stata ideata anche una linea di gioielli e accessori, che traggono ispirazione dai look a strati di Iris e dall'amore per i volumi con un richiamo al momdo animale, vegetale e a tesori di un'altra dimensione.

Tutti i materiali utilizzati nella collezione sono riciclati o provenienti da fonti più sostenibili e ogni capo e accessorio è stato realizzato pensando alla circolarità.

La collezione Iris Apfel x H&M sarà disponibile all’inizio del 2022 in selezionati punti vendita H&M e online .

“Penso che il brand H&M sia favoloso e che sia un pioniere assoluto nel suo campo, cosa che adoro! Amo creare capi di stile a prezzi accessibili, cosa che H&M ha imparato a fare!”, ha detto Iris Apfel.