La nuova campagna di Gucci per la Pre-Fall 2020 unisce elementi della fiaba e dell’infanzia, tra animali e altalene. Anche i nuovi occhiali puntano sul tocco giocoso per offrire un tuffo nella spensieratezza (che tanto ci manca)

La nuova campagna pubblicitaria di Gucci per la collezione Pre-Fall 2020 è un dolce ritorno al mondo dell’infanzia. Un'ode all'innocenza ritrovata nonché un invito a un autentico impegno nei confronti della natura e della vita. Una “madeleine proustiana” da inzuppare nella memoria, rievocando il bel tempo che fu, quello della spensieratezza infantile.

Un incantevole paesaggio naturale immerso in una luce intensa fa da sfondo all'interazione spontanea tra un cast di umani e un gruppo di meravigliosi animali fiabeschi.

Credits: Gucci

La presenza inattesa di altalene e scivoli simboleggia i tipici passatempi infantili, spiazzando perché di solito non si trovano in natura.

L’obiettivo di Alasdair McLellan immortala una serie di immagini e ritratti tanto espressivi quanto vibranti. Protagoniste assolute? La bellezza e la personalità di un gruppo di uomini e donne e di adorabili animali. Cervi, caprioli, gufi, uccellini, puzzole, scoiattoli, rane, ricci, anatre e conigli sono presenti in tutte le immagini, come se fossero spiriti guida che dialogano con i personaggi rimandando alle allegorie classiche e ai cartoni animati.

Con il suo richiamo alla natura, la campagna è un invito a godere delle cose semplici della vita. La natura, la flora e la fauna selvatica sono particolarmente importanti per Gucci. Il brand, infatti, fin dal 2018 si impegna a essere “carbon neutral” lungo tutta la sua catena di fornitura.

Nel febbraio 2020 ha poi aderito a The Lion's Share Fund, un'iniziativa unica nel suo genere che raccoglie i fondi necessari per proteggere le specie a rischio e i loro habitat naturali. E con una donazione dello 0,5% della spesa mediatica ogni volta che un animale compare in una pubblicità - come fanno tutti i partner di The Lion's Share Fund - Gucci contribuisce in maniera costante ai risultati concreti ottenuti sul campo da questa importante iniziativa.

Direttore Creativo: Alessandro Michele

Art Director: Christopher Simmonds

Fotografia/Regia: Alasdair McLellan

A partire da oggi, inoltre, Gucci propone una nuova collezione eyewear in edizione limitata (esclusiva per il sito ufficiale del brand).

Caratterizzati da catenelle staccabili che pendono dalle aste degli occhiali, simili a eclettici orecchini logati, questi occhiali da sole originali e inediti aggiungono un inatteso elemento ludico che li rende unici.

L’unicità è una caratteristica distintiva anche per il numero limitato, da vera e propria limited edition: 100 paia per ogni variante, per un totale di 300 occhiali nei tre modelli da sole, ciascuno in due diverse declinazioni cromatiche.

Due modelli presentano montature dal design più tradizionalmente femminile mentre il terzo è più maschile. In realtà la collezione si caratterizza per lo spirito gender-neutral, in linea con l'estetica Gucci. Tutti i modelli hanno aste in Endura Gold lucido a cui sono applicate le catenelle con gli "orecchini".

La campagna pubblicitaria che promuove la collezione è ambientata in una piscina illuminata dal sole e su una spiaggia. I modelli si immergono nell'acqua della piscina completamente vestiti, in un clima di assoluta spensieratezza.



Anche in questo caso ritorna come elemento distintivo l’innocenza infantile, filo conduttore delle nuove campagne del brand. A simboleggiarla ci sono le gomme da masticare con cui i modelli fanno palloncini e bolle, un chiaro richiamo all’infanzia e a quella leggerezza a cui tanto vorremmo tornare. In particolare in questo delicato periodo di emergenza globale.

Credits Campagna occhiali:



Direttore Creativo: Alessandro Michele

Art Director: Christopher Simmonds

Fotografia: Mark Peckmezian

Styling: Emma Wyman