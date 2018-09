Una borsa, due anime: per l’Autunno/Inverno 2018, Givenchy presenta la sua tote bag rivestita in eco pelliccia, ormai un trend in forte ascesa anche tra le maison più "blasonate".



Completamente reversibile, può essere indossata in due diversi modi: con la pelliccia all’esterno, per un look d’impatto, ispirato ai cappotti presentati durante la sfilata A/I 2018, oppure con la tela gommata dall’effetto matelassé all’esterno, e il logo Givenchy.

Rifiniture in pelle e un sofisticato tag in pelle che riporta la stampa “GIVENCHY PARIS” sono il tocco che completano il suo look.



La tote bag è in vendita da fine agosto in un’edizione limita di pochissimi pezzi, in esclusiva su givenchy.com.