Alessandra, gemmologa e orafa, e Giulia, in arte Rock’n’ Fiocc, presentano la loro seconda capsule collection in edizione limitata Trois, da indossare sempre, in tutte le occasioni

L’esperienza della founder di Alessandra Camilla Milano, marchio di gioielli Made in Italy figlio dall’estro della jewelry designer, gemmologa e orafa Alessandra C. Mustacchi, e la creatività di Giulia Torelli, in arte @Rockandfiocc, si sono incontrate per creare Trois.

Una capsule collection composta da un bracciale e una collana, due modelli minimal ed eleganti che possono essere indossati sempre. L’ispirazione è la semplicità, una qualità che contribuisce a valorizzare l’identità e la femminilità.

L’intreccio della catena emana luce e brillantezza grazie alle sue tre leghe diverse, da qui il nome, Trois, che rimanda alla composizione del gioiello, realizzato in oro riciclato 10k bianco, giallo e rosa.

«Non avevamo mai visto una catena realizzata in tutti e tre i colori d'oro, e abbiamo pensato fosse una proposta bellissima, in grado di stupire e adatta a tutti i gusti», spiega Alessandra.

«Collaborare con Alessandra è sempre illuminante, grazie alla sua conoscenza trasversale e al suo approccio multidisciplinare il processo di ideazione dei gioielli è stato fluido e semplice», commenta Giulia.

La collana è disponibile in tre misure (37/39/43cm), il bracciale in due misure (15/16.5cm). Entrambi sono acquistabili tramite pre-order sul sito.