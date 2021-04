Parliamo dei progetti messi in atto dal fashion system per celebrare l’Earth Day, la giornata dedicata alla salvaguardia del nostro pianeta.

#Earthday2021: dal 1970, anno in cui è stata istituita, la Giornata della Terra è un monito alla sostenibilità e rispetto del nostro pianeta, un’occasione per ricordarci di preservarlo da ogni punto di vista.

Il mondo della moda (per anni considerata tra le industrie più inquinanti), ha preso sempre più consapevolezza di questa necessità. Sono molti i brand che hanno messo in atto molteplici iniziative, diverse tra loro ma accomunate da un’unica convinzione: che insieme possiamo fare la differenza.

Passiamo in rassegna i progetti fashion lanciati per celebrare la giornata della terra 2021.

Earth day 2021: Yatay e No More Plastic realizzano una capsule di sneakers vegane

In occasione della giornata mondiale della terra, il premium brand di sneakers fatte a mano YATAY rilancia la collaborazione con No More Plastic, fondazione no profit al servizio dell’oceano, con una capsule ad hoc. I modelli sono disegnati ciascuno da quattro ambassador globali Helena Christensen, Cindy Bruna, Azza Slimene e Amelia Windsor, che insieme lanciano un bel messaggio di cambiamento possibile e sostenibile per la terra. Le sneakers saranno in vendita su Yatay.com e il 50% dei profitti sarà devoluto a No More Plastic. #WalkWithUs

Earth day 2021: Pomellato presenta il nuovo anello Nuvola Ruby

Anche i gioielli possono essere sostenibili come dimostra Pomellato, che dal 2018 ha lanciato la linea Nuvola, una collezione eco-friendly che interpreta il solitario tradizionale secondo i canoni di design della maison.

L’attenzione all’ambiente è data dalla garanzia di tracciabilità dell’intera catena di fornitura, dalla miniera al prodotto finito.

Per l’Earth Day 2021, Pomellato ha realizzato appositamente un solitario nuvola in oro Fairmined e rubino della Groenlandia. #KeringOn

Earth day 2021: Salvatore Ferragamo lancia la piattaforma "Sustainable Thinking"

(Credits: courtesy of press office)

L’eccellenza del Made in Italy chez Salvatore Ferragamo incontra il pensiero sostenibile grazie a “Sustainable Thinking”, la nuova piattaforma in 8 lingue disponibile da oggi su Ferragamo.com e Sustainability.ferragamo.com con approfondimenti tematici che abbracciano il pensiero green a 360 gradi. Questo spazio innovativo nasce con l’intento di ospitare, nutrire e supportare lo scambio attorno alle tematiche della sostenibilità, dell’inclusività e del sostegno culturale. #SustainableThinking

Earth day 2021: Benetton lancia Green B

Da sempre attivo nella responsabilità sociale, il gruppo Benetton lancia oggi GREEN B, il progetto che raccoglie tutte le iniziative di sostenibilità dei marchi dell’azienda. Dalla concezione e realizzazione del prodotto, alla catena di fornitura, all’efficientamento energetico, fino all’attenzione per le comunità: una visione a 360° che mette a sistema l’impegno per l’ambiente e le persone, un valore costante dell’azienda. #GREENB

Earth day 2021: la capsule in cotone organico di Fabiana Filippi

(Credits: courtesy of press office)

Il brand Made in Italy Fabiana Filippi promuove una green week, dal 19 al 25 aprile, dedicata allo shopping responsabile a sostegno di FAI, il Fondo Ambiente Italiano.

Protagonista di questa iniziativa sarà una capsule in cotone organico di 60 modelli, il cui ricavato durante la settimana verrà devoluto a FAI, che lo impiegherà per il mantenimento della biodiversità del Bosco di San Francesco, 64 ettari di natura ai piedi della Basilica Superiore di Assisi. #FabianaFilippilovesEarth

Earth day 2021: Marcolin promuove i suoi marchi green

Marcolin ci ricorda che anche gli occhiali da sole possono rispettare l’ambiente e lo fa mostrandoci un portfolio dei brand più green della catena, come Barton Perreira, che da sempre utilizza espedienti eco ad alta tecnologia che vanno dagli acetati a base vegetale al packaging in PET riciclato. C’è poi Gant che utilizza plastica riciclata, questa volta sulla struttura degli occhiali e ha lanciato dal 2019 una collezione r-PET realizzata all’85% in materiali riciclati.

Passiamo poi allo storico Timberland Eyewear, anche questo concepito responsabilmente seguendo la filosofia Earthkeepers del brand, per cui almeno il 35% del materiale plastico con cui sono realizzati gli occhiali è a base bio. #GreenSunglasses

Earth day 2021: Tommy Hilfiger e la collezione One Planet

Tommy Hilfiger celebra la Giornata della Terra con il lancio della collezione “One planet” spring 21, una capsule pensata per uomo e donna che consacra il percorso di sostenibilità avviato dal brand da lungo tempo.

I capi sono caratterizzati da materiali organici e riciclati e da messaggi positivi per il pianeta, per ispirare azioni più sostenibili "Non c'è momento migliore della Giornata della Terra per fermarsi e apprezzare l'importanza della nostra casa", ha detto lo stilista Tommy Hilfiger.

La capsule collection 'One Planet' sarà disponibile su tommy.com e in store selezionati. #TommyOnePlanet

Earth day 2021: Izmee e Cesvi insieme per l'ambiente

Uno dei modi più semplici e immediati per prendersi cura del nostro pianeta è certamente scegliere una borraccia riutilizzabile per l’acqua al posto della classica bottiglia di plastica. Per questo IZMEE, brand che ha fatto di questo prodotto un protagonista fashion delle sue collezioni, in occasione dell’Earth Day rinnova la sua parntership con la Fondazione Cesvi, l’organizzazione internazionale attiva nella salvaguardia e nella tutela dei diritti umani - destinandole una parte dei ricavi generata dalla vendita di ogni sua bottiglia. #BeYourBottleBeYourPlanet!

Earth day 2021: Cuoio di Toscana presenta gli occhiali sostenibili in cuoio

Per il brand Cuoio di Toscana l’impegno nei confronti dall’ambiente trova ogni volta nuove declinazioni che non prescindono dalle tendenze e dallo stile come dimostra la capsule di 9 modelli di occhiali con montatura sostenibile in cuoio, un’edizione limitata in vendita dal 22 aprile. Lo stile di ogni montatura è apertamente Seventies e dalle finiture preziose e originali, un prodotto rivoluzionario che coniuga un'estetica impeccabile con la sostenibilità. #MadeInItaly

Earth day 2021: Stella McCartney e gli incontri ambientali #StellaTalks

Anche Stella McCartney, da sempre attiva e impegnata nei confronti del tema, partecipa all’Earth day con gli #StellaTalks, una serie di incontri con i “changemaker”, leader della community del brand. Il primo incontro si terrà nel flagship store di Londra con la partecipazione di Alice Aedy, nel suo ruolo di co-fondatrice di Earthrise Studio, una piattaforma mediatica che mira a comunicare la crisi climatica. #StellaTalksXEarthrise

Earth day 2021: Docksteps e Legambiente insieme per valorizzare l'ambiente

Il brand di calzature Docksteps supporta i volontari di Legambiente e della onlus il “Giardino degli Aromi” di Milano, donando celebri modelli di calzature tra cui gli scarponcini modello “Vancouver” e contribuendo così al progetto di pulizia di un importante luogo simbolo della città meneghina: i giardini dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini. #ValorizziamoL'ambiente

Earth day 2021: Canada Goose i nuovi obbiettivi di sostenibilità

In vista dell’Earth Day, Canada Goose ha presentato il report di Sostenibilità 2020, evidenziando i progressi compiuti verso i propri obiettivi del 2025 e stabilendo nuovi ambiziosi impegni per il futuro come l'utilizzo di fibre riciclate e organiche e imballaggi 100% sostenibili.

Il brand ha introdotto in collezione il primo parka eco, presentato a gennaio scorso, e una collezione di piumini ultra light in nylon riciclato, riuscendo a mantenere alte le prestazioni dei capi. #CanadaGooseReport

Earth day 2021: Timberland e i nuovi modelli dal design circolare

Da anni ormai, Timberland è impegnato nello sviluppo di prodotti sostenibili per un mondo più verde. Per questo, nella Giornata della Terra non poteva mancare la sua partecipazione con un talk alle ore 10 del 22 aprile “MOVING THE WORLD FORWARD”, sull’importanza delle comunità e del dialogo con le persone per poter davvero portare un cambiamento all’ambiente.

Timberland ha poi brevettato materiali d’avanguardia come la pelle regenerative, fatta di materiali naturali provenienti da pratiche agricole rigenerative per il suolo e ha poi realizzato la collezione Greenstride Solar Wave EK+, fatta di modelli eco-compatibili e rinnovabili al 75%. #EarthKeepers

Earth day 2021: Cividini presenta "WOW"

Cividini lancia oggi una capsule collection chiamata “Wow” che fonde artigianato, made in Italy e, soprattutto sostenibilità. La maglia in cotone organico è protagonista di questa collezione in cui ogni capo è stampato con grafiche artistiche dai colori moda. Nonostante la tecnologia di produzione sia nel rispetto dell’ambiente, la capsule mantiene vive le lavorazioni tradizionali per un effetto "wow" assicurato! #CividiniWow