Dopo il lancio nel 2022 ad Art Basel Miami e la recente tappa a Parigi, "Giorgio Armani Love" approda a Roma nel temporary store di via Borgognona



Giorgio Armani Love, il progetto esclusivo che combina arte, moda e tecnologia per creare una conversazione multidimensionale intorno all'amore, sbarca nella Capitale e festeggia con un cocktail party e dj set nel temporary store di via Borgognona 33.

Amore significa libertà, unità, pace e rispetto: qualcosa da sperimentare e condividere, che ispiri le persone. Giorgio Armani Love condivide proprio questo messaggio e propone una riflessione che coinvolge la moda e l'arte e che permette alle persone di mettersi in gioco grazie alla tecnologia.

Nell'ambito del progetto, inoltre, fino a fine marzo 2024, sarà disponibile in negozio una selezione di capi e accessori d’impronta sportiva - tra cui maglie, felpe, bermuda in cotone e camicie oversize appositamente creati.

In vetrina, la scultura in grande scala che raffigura un cervo blu e dei pappagalli a firma dell'artista italiano Marcantonio, che più volte in passato ha collaborato con Giorgio Armani, realizzando, tra le altre, la scultura del gorilla Uri, parte del set up della sfilata Giorgio Armani uomo e donna A/I 2021/22.

Gli animali sono anche i protagonisti di un'avventura in realtà aumentata che, attraverso l’attivazione con codice QR conducono lo spettatore in un viaggio inaspettato.