Dopo i celebri "10 grammi d’amore", il brand milanese di bijoux amplia la sua linea di amuleti con i "love booster" (perfetti anche come regalo di Natale super cute!)



In occasione del Natale, PLV Milano presenta "Amore in pillole", la nuova capsule di gioielli che nasce dall’esigenza di creare accessori in grado di donare un’extra quantità di amore a chi li indossa, con una sola promessa: diventare il "love booster" per eccellenza.

Un fil rouge iniziato con i "10 grammi d’amore" e l’iconico pesino, che prosegue ora il suo racconto con questa nuova linea di prodotti. La collezione si compone di 3 diversi ciondoli - la cui forma richiama quella della classica pillola - ciascuno con una proprietà speciale.

Il primo, "BE U (TIFUL)", rappresenta l’amore per se stessi, un promemoria affettuoso per ricordare a chi lo indossa il proprio valore: "l’unica persona a cui devi piacere sei tu. Coccolati." Una vera e propria dichiarazione di audace autostima e amore personale.

Il secondo, "BETTER TOGETHER", è il simbolo dell'amore condiviso, un modo unico per esprimere i propri sentimenti e celebrare un legame importante: "l’amore condiviso è perfezione. Ti voglio bene."

Chiude la collezione "HAPPY LALALALA", il booster a base di pura gioia: un inno alla vita spensierata e a godersi ogni istante senza riserve. "La felicità non si misura, si gode. Facci caso."

"Chi acquista PLV Milano è alla ricerca non solo di un gioiello di tendenza, ma di un oggetto made in Italy di qualità, che possa rappresentare qualcosa di più per chi lo indossa, che sia una ‘dose’ di amore o di coraggio per affrontare le sfide di tutti i giorni", dichiarano Laura Licini e Veronica Pieri, fondatrici del brand. "Con la collezione Amore in pillole vogliamo celebrare l’amore nelle sue molteplici forme: questi tre ciondoli simboleggiano la connessione con noi stessi, con gli altri e con il mondo, e quindi un’espressione di chi siamo e di come vogliamo vivere la nostra vita. Da indossare con fierezza, sono un regalo che può essere fatto non solo agli altri, ma anche a se stessi".

Fatti a mano in Italia, i gioielli PLV Milano sono realizzati in bronzo giallo e ad ognuno viene abbinato un cuore in argento 925 bagnato in oro 18k e smaltato a mano, completato da una frangia in cotone colorata naturalmente, segno distintivo del brand.

I prodotti della collezione Amore in pillole sono disponibili in versione collana, montati su catena in argento 925 bagnato in oro da 18k, e si possono indossare singolarmente o abbinati tra di loro in base al “mood” del giorno. Ogni ciondolo può anche essere personalizzato, su richiesta, in oro oppure in argento 925k.

I gioielli sono acquistabili sull’e-commerce e in una selezione di punti vendita consultabili sul sito www.plvmilano.com.