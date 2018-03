L'estro dello shoes designer Ernesto Esposito "al servizio" della Primavera Estate 2018 di Geox.

In occasione della collezione shoes della Primavera-Estate 2018, Geox stringe una partenership con uno dei nomi top nel panorama calzaturiero italiano: Ernesto Esposito.

Riconosciuto come uno dei più famosi shoes designer italiani, Esposito ha relaizzato per il brand italiano una collezione che unisce la passione per il lusso alla comodità, da sempre cifra stilistica del marchio.

Modelli che strizzano l'occhio all’haute footwear, con risultati di altissimo livello che in questa occasione si rivelano anche perfetti per tutte le tasche. Innanzitutto per le donne multitasking, quelle in continuo movimento, per non dire in moto perpetuo, sempre impegnate su più fronti.

Proprio per loro sono pensate le scarpe di questa collezione, eleganti e femminili per adattarsi a ogni personalità nonché a ogni occasione ma anche confortevoli per assicurare benessere e funzionalità.

Traspiranti e impermeabili, leggere e flessibili, tutte le creazioni che portano la firma di Ernesto Esposito & Geox vantano le celebri suole brevettate Geox, la conditio sine qua non per supportare la parte più importante del corpo umano: il piede, appunto.

Per i modelli pensati per il giorno, queste suole sono una vera e propria "manna": dai mocassini dalla punta stondata ai sandali allacciati alla caviglia fino ad arrivare alle derby in pelle traforata, il comfort della suola in EVA e del sottopiede ammortizzato non è mai un optional ma è semmai è la base di tutto, il filo conduttore dell'intera collezione Geox ma prima ancora della sua filosofia.

Un’altra mission ugualmente importante per il brand è quella di offrire un lato estetico che sia degno di quello pratico. È qui che fanno capolino la raffinata creatività innata di Ernesto Esposito, il ricercato accostamento di materiali e dettagli di tendenza, gli eleganti abbinamenti di vernice nera e pelle écru, il tocco rock 'n' glam delle fibbie metalliche (come nel caso delle ballerine, dei sandali a doppia fascia e dei mocassini pantofola, questi ultimi veri must di stagione).





Le atmosfere più estive aleggiano attorno ai modelli di ispirazione marinière come le slingback basse o con zeppa, rigorosamente a punta chiusa, che uniscono pelle, tessuto, corda e metallo in un vero e proprio cocktail materico che ha un retrogusto di mojito da sorseggiare in riva al mare al tramonto.

Anche le espadrillas e i sandali con plateau o a ciabattina inneggiano all’estate e non solo a lei ma anche a un’altra creatura femminile molto amata dallo yin di oggigiorno: Frida Kahlo, la pittrice messicana al cui immaginario guardano le espadrillas Geox, prendendone in prestito la tavolozza vivace, le fantasie etniche e i materiali naturali.





