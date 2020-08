Furla presenta un nuovo appuntamento su Instagram dando voce a sei artisti e illustratori.

Non solo selfie, scatti patinati e immagini di prodotto: Instagram sta diventando anche una "fucina" di talenti, un "hub" per scoprire artisti emergenti e la loro visione inedita del mondo.



Furla ha deciso di dare loro voce attraverso il profilo IG del brand con un progetto speciale, #furlaofftopic, dedicato al mondo della graphic illustration.

Un format volutamente off topic, lontano dai classici contenuti di prodotto, che diventa un’occasione unica per raccontare storie attuali e contemporanee, coinvolgendo i follower in un dialogo dinamico su temi cari al brand.

Furla pubblicherà ogni mese, sul proprio canale Instagram, un’opera grafica realizzata appositamente dai sei illustratori internazionali che affronteranno vari temi di attualità.



Il primo appuntamento (online dal 30 luglio) è con Sarah Mazzetti, graphic artist bolognese conosciuta per le sue immagini colorate dai contorni definiti che racconta la Giornata Mondiale dell’amicizia.



I prossimi in calendario saranno: il 12 agosto Alessandro Cripsta per la Giornata Mondiale della gioventù; il 6 settembre Marta Signori con il tema dedicato ai libri; il 7 ottobre Philip Giordano e la Giornata Mondiale del sorriso; il 13 novembre Elsa Jenna sulla Giornata Mondiale della gentilezza e, infine, il 10 dicembre Andrea Pippins con la Giornata internazionale della solidarietà umana.



