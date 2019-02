Nuovo progetto ecosostenibile per il brand Falconeri: fino al 31 marzo si potrà portare negli store del marchio un vecchio capo in cashmere per riciclarlo e ottenere un buono acquisto



Il marchio Falconeri ha appena lanciato il progetto di riciclo intitolato “Nuova vita al tuo cashmere”.

Fino al 31 marzo basterà portare in uno degli store del brand un vecchio capo in cashmere (o in misto cashmere) per dare così il via a un circolo virtuoso che punta a una moda consapevole ed ecosostenibile.





Aderendo a questa iniziativa il cliente riceverà in cambio un buono acquisto cumulabile del valore di 30 o 15 euro per ciascun capo riciclato, da utilizzare entro il 30 aprile presso tutti i punti vendita del marchio.



Il progetto è rivolto ai clienti del Falconeri Club ma chi non fosse ancora nel programma fedeltà può registrarsi direttamente in negozio e partecipare alla campagna di riciclo.