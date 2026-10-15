Le adidas Samba tornano in versione invernale: zip frontale, parafango in gomma e vibrazioni gorpcore. Sembrano pronte per il trekking, ma puntano dritte ai marciapiedi delle città.

Quest’anno adidas Original ha deciso di non lasciarci tregua: dopo le Samba da bowling e quelle da climbing, arriva il turno delle Samba con zip. Un nuovo capitolo per la sneaker più paparazzata ai piedi di celebrity e tiktoker, che adesso strizza l’occhio all’outdoor senza abbandonare il suo dna da bar sotto casa.

La novità è già realtà in Giappone, dove le adidas Samba con zip sono comparse sul sito di adidas Japan a 17.600 yen, poco più di 100 euro. In Europa il movimento è appena iniziato, con la colorazione nera avvistata presso alcuni retailer specializzati: il che significa che l’onda, prima o poi, potrebbe arrivare anche da noi.





Come sono davvero le nuove adidas Samba con zip

La base è quella della classica adidas Samba, ma la versione Samba Zip alza il tiro. Sopra i lacci tradizionali compare uno “shroud” in suede, chiuso da una zip centrale che copre completamente la linguetta. I lacci restano al loro posto, solo che spariscono alla vista quando chiudete la cerniera.

Il risultato è una silhouette più pulita, quasi “chiusa a guscio” e parla la lingua del gorpcore. Non siamo davanti a una scarpa tecnica da trail, ma a una sneaker lifestyle che gioca a fare la scarpa da montagna senza sporcarsi troppo.

Non è la prima volta che adidas flirta con le zip sulle Samba. Nel 2009 c’è stata la collaborazione con Stone Island, con materiali quasi militari e allacciatura alternativa. Poi sono arrivate le Samba Decon con zip e la lettura fantasiosa di Jeremy Scott. L’attuale Samba Zip sembra condensare queste esperienze in una versione più semplice, pensata per il grande pubblico.







Design, dettagli tecnici e colorazioni “winter pack”

Dal vivo (o nelle foto in alta definizione) la prima cosa che colpisce è il parafango in gomma. Avvolge la punta, risale lungo metà dei lati e abbraccia il tallone, creando una specie di scudo che protegge la suede dagli schizzi di pioggia e dall’asfalto bagnato. Anche la suola è interamente in gomma, mentre all’interno c’è una fodera in tessuto per aumentare il comfort nelle giornate fredde.

La tomaia resta in suede morbida, con il classico logo Trefoil in bella vista sulla linguetta. Le colorway del “winter pack” sono tre: marrone con stripes viola, azzurro cielo tendente al blu con stripes grigie e una versione total black con dettagli tono su tono o grigio scuro. Highsnobiety parla di palette “earthy”, perfette per chi vive in cappotti cammello e piumini scuri.

Quanto all’uso reale: questa non è una scarpa da trekking serio. La suede si rovina in fretta su sentieri fangosi e la struttura non ha la rigidità e il grip di un modello da hiking. Ma su sanpietrini bagnati, marciapiedi e pavé urbano se la cava decisamente meglio di una sneaker estiva in canvas sottile, anche grazie allo strato chiuso dalla zip che protegge un minimo da freddo e spruzzi.

Prezzo, dove comprarle e domande pratiche

In Giappone le adidas Samba con zip sono già disponibili sul sito ufficiale a 17.600 yen, circa 100-110 euro a seconda del cambio. Secondo diversi siti di sneaker, in Europa è arrivata per prima la colorway nera, venduta attorno ai 130 euro in alcuni negozi selezionati. Per l’Italia lo scenario più probabile è un lancio progressivo su adidas.it, app Originals/CONFIRMED e qualche boutique specializzata: conviene tenere d’occhio i canali ufficiali, senza aspettarsi una data certa immediata.

Per sciogliere qualche dubbio:

Le adidas Samba con zip sono impermeabili? No, non completamente. Il parafango in gomma e lo shroud chiuso aiutano con pioggia leggera e pozzanghere, ma la tomaia in suede non è pensata per acquazzoni lunghi.

Si possono usare per una camminata in montagna facile? Per una passeggiata su strada bianca asciutta, possono bastare. Per sentieri fangosi o rocciosi è meglio restare su modelli specifici da outdoor, tipo Salomon o Merrell, che nascono proprio per quello.

Come cambia la calzata rispetto alle Samba classiche? Gli esperti di sneaker segnalano una sensazione molto simile alla Samba OG, con la differenza della tomaia più avvolta. Se sulle Samba normali portate mezza taglia in più, potete mantenere la stessa misura anche sulla Zip.

Come si pulisce? La parte in gomma si lava con un panno umido e poco sapone neutro. Quella in suede va spazzolata a secco, eventualmente con prodotti specifici per nubuck e camoscio. L’idea è sfruttare proprio il parafango per evitare di doversi accanire con lavaggi aggressivi.

Alla fine, il senso di questa Samba Zip è chiaro: dare a chi ama la sneaker più iconica di adidas una versione invernale, un po’ più protettiva, perfetta per chi sogna il bosco ma, in realtà, corre tra ufficio, metro e aperitivo.