Oltre la moda: a Parigi sfila un messaggio potente, e porta l'iconfondibile firma di Dior

Patriarcato = Repressione. Consenso. Women's love is unpaid labour. Sotto le parole della scrittrice e attivista Carla Lonzi, tradotte in insegne luminose dal collettivo Claire Fontaine, va in scena l'Autunno-Inverno 2020 di Dior.

Da quando ha preso le redini della Maison, Maria Grazia Chiuri ha portato in passerella la sua piccola, ma neanche tanto, rivoluzione femminista mettendo le basi di un suo personalissimo Little Dictionary of Fashion (a voler evocare quello edito negli anni '50 da Monsieur Dior in persona).

E dalla t-shirt must-have con la scritta We should all be feminist ad oggi, le cose sono decisamente cambiate. O meglio, si sono amplificate.



Parlare della collezione fine a se stessa è un'impresa impossibile: non si può scindere da quello che è uno show forte, un grido che si leva alto in difesa dei diritti delle donna e del Pianeta, reso potente da una passerella composta da articoli di quotidiani internazionali, una musica di sottofondo ritmata sormontata da parole e frasi che fanno ampiamente riflettere sull'attualità, non solo su cosa indosseremo il prossimo inverno.



« Quando le donne scioperano il mondo si ferma »

When women strikes the world stops. E meno male che una donna come lei non si ferma davanti a nulla. La donna Dior (per dirla in modo arcaico) non si ferma ai luoghi comuni: non adotta abiti maschili per rivendicare la parità di genere, ma se la prende reinterpretandoli senza aver paura di condirli con la propria femminilità. Il completo ha forme sinuose, la cravatta è in tulle. La mise tipica del garçon francese, con l'ancora presente baker boy hat, in pelle, il pantalone scampanato anni '70 e il maglioncino con scollo a v, è femminile tanto quanto un abito al ginocchio.



Sotto il doppiopetto fanno capolino trasparenze con lingerie a vista, tulle a pois e frange che sono ormai un marchio di fabbrica del nuovo Dior, del suo lato più delicato ed etereo. Lato al quale una donna, anche una donna che lotta, non deve soffocare.







Ma con un paio di anfibi ai piedi, una tracolla e una bandana in testa, la delicatezza diventa rivoluzionaria. Sono tanti infatti gli accenni allo streetwear, dal piumino alla tuta onepiece fino ai dettagli sfrangiati effetto used.

Dalle strade nascono le mode, dalle strade crescono i movimenti che fanno la differenza, come gli scioperi per il clima di Greta Thunberg. L'opera di sensibilizzazione di Chiuri parla anche di questo, perché con lo show di oggi inizia una joint venture della durata di 5 anni tra Dior e il Museo del Louvre, volta a riqualificare in modo più ecosostenibile il Giardino delle Tuileries, cuore verde di Parigi che a ogni stagione ospita gli eventi della fashion week parigina.

Tra tutti gli slogan in passerella ce n'è uno sul quale vogliamo mettere un accento particolare. Fa parte della scenografia, compare impresso su una delle t-shirt che vedremo circolare senza sosta: I SAY I.

Io dico io, un invito ad apprezzare e ad amare con gioia se stessi, la propria individualità; e anche il titolo di una mostra dedicata alle artiste italiane che sarà supportata, prossimamente, dal marchio parigino.



L'elemento che fa la differenza sono gli accessori: gioielli a tema marino, con pesci e coralli, borse diventate iconiche nelle ultime stagioni ma anche nuovi modelli. Le scarpe puntano sulla comodità, quella di scarponcini e anfibi o quella di un tacco basso modello Mary-Jane. Scopriteli tutti nella gallery.

