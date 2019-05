Cannes, Grasse e Le Chateau de la Colle Noire: tre luoghi iconici per la Maison Dior. Li abbiamo vissuti con Valentina Ferragni, ecco il nostro racconto!

Due giorni all'insegna della scoperta della Maison Dior in tutti i suoi aspetti più eclettici con una compagna speciale: Valentina Ferragni, sempre genuinamente curiosa e pronta a cogliere attimi di bellezza assieme a noi.





La Suite Dior nello storico Hotel Majestic che affaccia sul red carpet del Festival di Cannes è il luogo scelto dalla Maison per accogliere celebrities, star e personaggi dello spettacolo. E i make up artist pro di Dior hanno accolto Valentina personalizzandole un beauty look scintillante e scegliendo anche l'hairstyle migliore per completare l'outfit couture che ha indossato per i nostri scatti: un abito da dea greca che abbiamo adorato!

Per lei uno smokey eyes sultry nei toni dell'oro che ha fatto risaltare il colore degli occhi e un raccolto con coda elegantissima.

Un altro aspetto fondamentale per la Maison Dior è la cura nel creare e tramandare le sue tradizioni e i suoi pilastri beauty, come il profumo Miss Dior. Amatissimo da generazioni e sempre in grado di reinventarsi per raccontare nuovi bouquet olfattivi, nel suo nucleo più prezioso fa accomodare sul trono (come molti altri prodotti d'eccellenza) la rosa centifolia, regina per definizione del mondo della profumeria e del soin.





Il Domain de Manon a Grasse è il luogo scelto da François Demachy (Parfumeur d'eccellezza della Maison Dior) per la qualità della coltivazione e della lavorazione attente all'ambiente, proprio della rosa centifolia, detta anche rosa di maggio, periodo in cui viene raccolta e del suo massimo splendore. Non possiamo farvi percepire il profumo delicato e allo stesso tempo deciso che abbiamo apprezzato non appena vi abbiamo messo piede, ma vi lasciamo alle immagini che raccontano una storia di cura e dedizione alle materie prime davvero uniche.

Un altro luogo magico è Le Chateau de la Colle Noire a una trentina di minuti da Grasse, oasi di pace e bellezza uniche al mondo. Qualche cenno storico: Christian Dior ne divenne proprietario nel 1951 e lo trasformò in luogo di villaggiatura estiva e buen retiro creativo realizzando un'oasi di colture, alberi, piante e filari di vigne dislocati su 50 ettari in perfetta armonia con l'ambiente provenzale circostante.

Nel 2013, dopo alcuni passaggi di proprietà, il castello torna nella mani della Maison Dior che decide di riportarlo alla sua forma originaria. Un lavoro di certosina ricostruzione degli ambienti, grazie alle fotografie storiche e un piano di restauro di interni ed esterni nonché della flora e della tenuta stessa, hanno restituito alla vita questo luogo magnifico e lo hanno reso di nuovo colmo dell'energia creativa di Monsieur Dior.

La sua “presenza” è realmente palpabile in tutte le forme di bellezza possibili che l'occhio e l'anima possono cogliere.

Crediti

Trucco: Dior Make up

Abiti: Dior

Foto: François Durand for Christian Dior Parfums



Grazie a tutto il team Dior <3