Maria Grazia Chiuri ha inaugurato la prima fashion week digitale dedicata all’Alta Moda con una collezione che racconta, attraverso la lente di Matteo Garrone, il “Dior Dream”.

Nessuna passerella, nessun parterre di celebrità. Eppure quello andato in scena sul portale della Maison Dior durante il primo giorno della settimana dell'Alta Moda parigina - la prima a svolgersi interamente in digitale a causa della pandemia in corso - non potrebbe essere definito in altro modo se non come uno show a tutti gli effetti.







Un viaggio tra sogno e magia raccontato attraverso l’emblematica lente di Matteo Garrone, nel quale la visione di Maria Grazia Chiuri ha trovato perfetta espressione.







Protagoniste dell’universo onirico popolato da fauni, ninfe e sirene ideato dal pluripremiato regista, sono cinque audaci personalità del movimento surrealista a cui la stilista e creative director del marchio si è ispirata, «artiste capaci di superare il ruolo di musa a cui la loro bellezza le aveva confinate inizialmente, e di mettere in scena con la loro vita e la loro opera una femminilità altra».







I lavori di Lee Miller, Leonora Carrington, Dora Maar, Jacqueline Lamba, Dorothea Tanning riecheggiano così nei trentasette look della Collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2020-2021 composta da long dress in organza finemente intarsiati dai colori pieni e lucenti, cappotti ricamati e sontuosi abiti bustier frutto di sapienti giochi di stratificazioni e plissettature.

Tutti realizzati in miniatura dalle sarte dello storico atelier di Avenue Montaigne.







«L’idea di base è stata quella di provare a creare una vera collezione ma in scala ridotta. Queste miniature hanno richiesto una cura quasi maniacale perché le forme, le giacche, le fodere sono realizzate proprio come i reali capi di Haute Couture», ha affermato la Chiuri, rivelando anche che dietro questa scelta si cela una referenza storica molto importante.

Il suo è un omaggio al cosiddetto Théâtre de la Mode, mostra itinerante nata alla fine della seconda guerra mondiale per far conoscere la moda francese in Europa e in America attraverso bambole vestite con gli ultimi modelli dei migliori couturier.

«Le straordinarie petites mains della Maison Dior non si sono tirate indietro davanti alla complessità dell’impresa, dimostrando una maestria e una minuzia senza paragoni».

Dall'alta moda giorno dei tailleur in tessuto maschile all'abito da sposa, immancabile gran finale «come impone una delle regole, disattesa da tempo, della couture», la collezione è impronta di questa immutata attitudine. E oggi, proprio come un tempo - indossata da piccole poupée de mode e racchiusa in un baule - ha intrapreso il suo viaggio (seppur virtuale) da Parigi per incantare tutto il mondo.

