Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Capsule estive, summer edition, collezioni mare: chiamatele come volete ma sappiate che i vostri marchi preferiti si stanno preparando per un’estate da sogno, all’insegna della sostenibilità.

La settimana lavorativa appena trascorsa è stato un distillato di lanci inediti in edizione limitata, da afferrare prima che volino via e che inizi la calda stagione che ci aspetta.

Per scoprirli tutti non vi basta che leggere le vostre amate Fashion Pills, la fonte settimanale di fatti, news e curiosità dal mondo della moda di Grazia.it. #PilloleDiModa

Fashion Pills: lunedì e la capsule Maritime di Miu Miu

(Credits: courtesy of press office)

Miuccia Prada ci fa assaporare il mare e l’estate con la collezione Miu Miu Maritime. Questa pre collection vuole essere un inno e un auspicio al viaggio, all’esplorazione e ai nuovi inizi, che si riflette in capi e accessori apertamente ispirati al tema marinière, tutti portabili e chic. Spiccano il blu e bianco accompagnati da qualche accenno di colore come il rosso, rosa baby e giallo mentre i protagonisti sono i maxi colletti impunturati e arricchiti da fiocchi romantici, gonne a ruota, giacche a vento e accessori eccentrici come occhiali con montatura importante e Swarovski incastonati, cappellini in nylon da pescatore e borse a spalla anni 90. Anche questa volta, la donna Miu Miu non si prende mai sul serio, si diverte, giocando con il proprio guardaroba come se dovesse andare a una festa a tema. Questa volta al posto della festa però c'è un viaggio bellissimo. #MiuMiuMaritime



Fashion Pills: martedì e la collezione summer di Christian Louboutin X Mytheresa

(Credits: courtesy of press office)

Squadra che vince non si cambia ed ecco svelata un’altra collezione firmata Christian Louboutin in esclusiva per il prestigioso e-commerce Mytheresa. Non è la prima volta che monsieur Louboutin riserva alla piattaforma di acquisti online una holiday collection dal sold out immediato e anche in questa occasione le premesse sono ottime. La Summer capsule è nei colori pop dell’arcobaleno e si compone di comodi essentials pensati per essere messi in valigia e portati in vacanza. A partire dalla Loubi Shore, la classica borsa in paglia in due misure, le Loubie flip, slippers in gomma con borchiette e le iconiche sneakers Vieira Spikes. Che ne dite di dare uno sguardo a Mytheresa.com per scegliere il vostro accessorio preferito? ChristianLouboutinXMytheresa

Fashion Pills: mercoledì e OVS lancia la linea sposa

(Credits: courtesy of press office)

Sposarsi? Proprio adesso? Perché no! OVS ci invita a ripartire con slancio e positività, presentando una capsule di bellissimi abiti da sposa e da cerimonia a prezzi contenuti e a portata di click. Il sogno del matrimonio, che per lungo tempo è stato messo da parte da molte coppie a causa dell’emergenza sanitaria, è sempre più vicino grazie alle nuove disposizioni che, per ora, permettono l’organizzazione di cerimonie più intime e all’aperto. Allora via alla scelta dell’abito perfetto, come quello in morbida viscosa avorio per la sposa (in foto) e abiti in satin e chiffon stampati a fiori, con ruches e micro-paillettes per le amiche e invitate. La collezione è disponibile dal 24 maggio in selezionati store OVS mentre l’abito da sposa è acquistabile solo online ma a disposizione per le prove anche in negozio. #JustMarried

Fashion Pills: giovedì e Calzedonia è sempre più sostenibile

(Credits: courtesy of press office)

Calzedonia prosegue il suo percorso di sostenibilità con due iniziative responsabili in vista dell’estate. La prima coinvolge l’associazione WWF Italia, con cui l’azienda veronese collaborerà nella missione spiagge pulite, con l’obiettivo di ripulire le coste italiane dai rifiuti abbandonati e dalla plastica. L’operazione prenderà il via questo mese e proseguirà tutta l’estate lungo le spiagge del mar Mediterraneo. La filosofia planet oriented di Calzedonia coinvolge anche il prodotto con l’introduzione di un nuovo filato ottenuto dal riciclo della plastica, per la realizzazione di una capsule di costumi coloratissimi dalla palette blu, rosso glossy, verde menta e marrone. I modelli prevedono il bikini (in foto), e l'intero che si ottengono rispettivamente con il riciclo di 5 e 7 bottigliette di plastica da mezzo litro. #MissioneSpiaggePulite

Fashion Pills: venerdì e la summer edition di StrathBerry X Bettina Looney

(Credits: courtesy of press office)

Il luxury brand scozzese Strathberry, specializzato in pellame e accessori dal 2013 (una delle sue bag iconiche è stata indossata anche da Meghan Markle), ha rilasciato la sua nuova ed esclusiva Summer Edition. La collezione è un’edizione limitata dai richiami retrò che prevede i modelli iconici della casa, Lana Osette e Lana Nano, entrambi rivisitati per l’estate 2021 e la nuova arrivata, la shopper S Cabas. Questa capsule, che prevede anche un telo mare, un foulard in seta e una pochette beauty, vuole regalare a chi la indossa la giusta dose di meritata leggerezza, come si evince dalle bellissime immagini della campagna scattate in California. La protagonista dello shooting è la designer e influencer Bettina Looney che ha interpretato il senso di anticipazione della bella stagione. Per un’estate indimenticabile. #SummerEditionXBettinaLooney