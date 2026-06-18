Dal 15 Giugno Coccinelle trasforma Bar Tommasi in un’oasi urbana ispirata alla dolce vita italiana, tra design, convivialità e accessori iconici

Dal 15 giugno e per tutta la stagione, Coccinelle incontra Bar Tommasi per dare vita a un’esperienza immersiva che reinterpreta il concetto di estate urbana. Coccinelle at Tommasi Milano è il nuovo progetto estivo che celebra il piacere delle abitudini italiane e trasforma la città in un luogo di incontro, condivisione e leggerezza.

Credits: Courtesy of Press Office

Ci sono luoghi che custodiscono il fascino dei rituali quotidiani: un caffè al banco, una pausa all’ombra, un aperitivo che si prolunga oltre il previsto. È da questa idea di convivialità autentica che nasce la collaborazione tra il brand italiano di borse e accessori in pelle e uno degli indirizzi più amati del quartiere milanese.

Coccinelle at Tommasi Milano : due storie, un'unica visione

Da sempre punto di riferimento per la sua community, Bar Tommasi ha costruito la propria identità sulla qualità e sull’accoglienza, diventando un luogo capace di coniugare l’atmosfera del salotto milanese con l’energia di un ritrovo autentico.

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Coccinelle porta invece nel progetto il proprio immaginario fatto di colori vibranti, spontaneità e leggerezza. Le sue collezioni infatti, pensate per accompagnare ogni momento della giornata, dialogano con la naturale ospitalità del locale attraverso una visione condivisa: il vero lusso risiede nelle esperienze vissute con autenticità.

Un aperitivo all’aperto, una conversazione inattesa, una pausa durante una giornata assolata: piccoli gesti che raccontano il modo italiano di vivere la città.

Un angolo di mare nel cuore di Milano

Per tutta l’estate, gli spazi del Bar Tommasi vengono reinterpretati attraverso i codici estetici di Coccinelle. Vetrine, tendalini, dehors, sedute, ombrelloni e persino il carretto dei gelati si vestono delle tonalità rosa e petrolio che caratterizzano l’universo del brand.

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Il progetto include anche un’area espositiva dedicata alla collezione estiva, dove cabine da mare, sdraio e dettagli ispirati all’immaginario balneare italiano creano un ambiente immersivo e inaspettato.

Infine, la collaborazione Coccinelle at Tommasi si estende oltre l’allestimento e propone una serie di attivazioni speciali pensate per coinvolgere la community del brand, gli habitué del locale e tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo indirizzo estivo a Milano.

Un programma di eventi dedicati alla convivialità e alla condivisione accompagnerà l’intera stagione, trasformando ogni visita in un’occasione speciale.