Perfetto anche per il periodo delle feste natalizie...ma attenzione perchè è in limited edition!

In cerca del maglione perfetto anche per Natale e dintorni? La dritta arriva da Chiara Ferragni che ha sfoggiato un dolcevita in cashmere ultrasoft firmato Falconeri: un modello must capace di dare un twist a tutti gli outfit invernali.

La lavorazione con motivo jacquard norvegese ci riporta indietro nel tempo ricordando l'atmosfera e lo stile di Cortina degli anni '90. La pregiata manifattura, l'attenzione a ogni minimo dettaglio e il gioco di treccia e coste inglese valorizzano il capo donandogli uno stile inconfondibile dal sapore retrò.

Da sempre capo must-have, sinonimo di inverno e legato al periodo delle festività, viene proposto negli abbinamenti giocosi, ma discreti, del Naturale, Giallo Cedro e Multicolore.

Il pregio del tessuto in cashmere ultrafine e lo stile inconfondibile rendono questo dolcevita un most-loved dalle star. Anche l’imprenditrice digitale l'ha scelto, nella versione Naturale, per i suoi go-to look.

Eleganza, comfort e qualità assoluta dei filati pregiati Falconeri sono protagonisti della nuova Limited Edition per l'inverno, un’ode alla natura incontaminata dei picchi innevati, con proposte raffinate, in puro cashmere e in morbida lana, che permetteranno di godersi i momenti outdoor e la vita in montagna.

La collezione cattura l'incanto dell’inverno, accompagnando tre amici nelle loro giornate all’aria aperta. Maglioni dolcevita o girocollo, impreziositi da lavorazioni a coste o con eleganti intrecci, coniugano sapientemente comfort, stile e funzionalità, in una perfetta sinfonia invernale. Una palette che parte dalle sfumature neutre ed eleganti d’ispirazione quiet luxury, il nuovo trend che abbraccia un nuovo modo di concepire il lusso, caratterizzato da un’eleganza discreta e raffinata.

Lo Smart Silent Luxury invernale di Falconeri riflette la ricerca della qualità, del design senza tempo e dell'attenzione ai dettagli centrali nella tendenza di stagione e li riflette in questa limited edition, offrendo capi pregiati e fibre naturali per coloro che apprezzano la bellezza semplice e autentica. Non mancano però anche proposte più audaci, con fantasie spensierate e giocose, dal motif norvegese. Il capo tradizionale nordeuropeo per eccellenza, dall’appeal classico, diventa inedito protagonista e compagno ideale per le giornate in montagna.

Caldo, avvolgente e senza tempo, viene riproposto in una versione rinnovata, con accostamenti di colore audaci, perfetto per essere sfoggiato con il freddo e in giornate dedicate agli sport invernali. I nuovi modelli, pensati per rimanere leggeri all’indosso e proteggere dalle basse temperature, accompagnano la storia di un’amicizia profonda e il piacere di condividere momenti indimenticabili con i propri compagni di avventura, sapientemente raccontati da immagini e video.

La Limited Editon invita a vivere con passione la bellezza dell’inverno, senza rinunciare allo stile e al comfort. L’inverno è una stagione molto cara e fondamento del DNA di Falconeri, è per questo che il brand collabora con la FISI e i suoi atleti per accompagnarli nella loro vita outdoor.