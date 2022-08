Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Può il caldo e sonnacchioso mese d’agosto portare pillole di novità e moda anche sotto l’ombrellone? Certo che sì! Con un occhio al presente con intelligenti soluzioni pre-partenza e uno al futuro con le collezioni autunno inverno, la moda si reinventa anche in vacanza e ve la raccontiamo con le pillole più fashion di tutte, quelle di Grazia.it





Fashion Pills: lunedì e lo shopping consapevole con Arizona Muse



(Credits: courtesy of press office)





Da una parte Arizona Muse, la top model attivista che ha fatto della sostenibilità lo scopo più alto del suo lavoro, dall’altra Vestiaire Collective, la piattaforma di vendita “pre-loved” più importante al mondo.

Che progetto consapevole avranno lanciato insieme?

In occasione del primo anniversario di “Collective For Change”, l’iniziativa di Vestiaire di vendere capi e accessori devolvendo il ricavato a una causa scelta ogni volta dalla personalità che li dona, è stata aperta una vendita dall’armadio di Arizona che verrà devoluta a DIRT, l’associazione da lei fondata con l’obiettivo di rigenerare i terreni in tutto il mondo.

I pezzi, ora disponibili sul sito di Vestiaire, sono tutti speciali e significativi per la proprietaria Arizona Muse, che ha dichiarato “Ognuno di loro ha una storia unica e incarna perfettamente il concetto di “pre-loved”.

Siete curiose quanto noi di scoprirli e acquistarli? Ecco il link per farlo:

#ArizonaXCollective







Fashion Pills: martedì e le vacanze con Carpisa

(Credits: courtesy of press office)





Non vedete l’ora di andare in vacanza e imbarcare una maxi valigia ma temete i sempre più frequenti smarrimenti? No panic, perché grazie a una lungimirante idea di Carpisa, i meritati “days off” saranno ancora più garantiti e assicurati.

L’azienda ha infatti stretto una nuova partnership con Zurich, la compagnia assicurativa di scala mondiale, che darà ai clienti Carpisa una copertura di 12 mesi in caso di smarrimento o mancato recupero della propria bagaglio. Non è un’idea geniale che mette ancora più voglia di imbarcare senza pensieri? Ma non solo: le nuove valigie Carpisa sono tutte realizzate in materiale GoTech, una formula green e ultra resistente garantita per ben 10 anni. #ConTePartirò







Fashion Pills: mercoledì e nasce la linea sportiva H&M Move

(Credits: courtesy of press office)



Forse non siamo tutti sportivi ma certamente siamo tutti “mover”, in continuo movimento. Per questo, in un Agosto di grandi novità, H&M ha deciso di lanciare una linea rivoluzionaria e super fashion di “movewear” con cui vivere i momenti più attivi della giornata e sentirsi se stessi. L’obiettivo? Democratizzare lo sport abbattendo le sue barriere e celebrare tutte le forme di movimento, professionali e amatoriali. A promuovere la rivoluzione firmata H&M sono due testimonial d’eccezione: l’attrice e icona fitness Jane Fonda e il coreografo JaQuel Knight.

#BeAMover

Fashion Pills: giovedì e dall’unione di Franzi 1864 e Popa nasce Margherita

(Credits: courtesy of press office)





Il duo più unconventional e wow dell’estate? Quello formato dallo storico brand Franzi 1864 e la diva emergente Popa. La casa di pelletteria ha scelto l’artista raffinata, frizzante e molto ironica, per disegnare il suo ultimo modello di borsa, Margherita, e incarnare gli stessi valori e le passioni. Qualche esempio? L’amore per Milano, città con abitudini e caratteristiche che solo Popa sa raccontare con leggerezza e autenticità attraverso la collezione di mini video “The Franzi Rules”, sempre con la Margherita bag al braccio. #PopaRules







Fashion Pills: venerdì e la linea “mini-me” di GCDS

(Credits: courtesy of press office)





Il marchio italiano di streetwear più amato del momento ha appena annunciato il lancio di un’esclusiva linea bambino, disegnata dal direttore creativo Giuliano Calza. Per la sua prima collezione kids, il designer visionario ha immaginato due degli appuntamenti più attesi del mondo di un bambino: il “back to school” e l’atmosfera natalizia, tutto all’insegna del pop, logomania e inspo Kawai che da sempre contaminano lo stile GCDS. Dall’autunno inverno 23 dunque, il DNA giocoso del brand troverà ancora più ispirazione e “sfogo” in una collezione nata per far divertire i più piccoli, da 0 a 14 anni e accompagnarli nei momenti più scanzonati e fashionisti della loro vita.

#MiniMeGCDS