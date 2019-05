L'influencer italiana torna a vestire i panni di ambasciatrice "digital" per la collezione beachwear 2019 di Calzedonia.



Il mare della Sicilia, lo scenario dell'isola di Ortigia, l'influencer italiana dai numeri stellari e una collezione di costumi per ogni occasione e stile.

Questi gli ingredienti dell'estate 2019 firmata da Calzedonia nella sua campagna digitale che vede protagonista nuovamente Chiara Ferragni.





L'influencer di The Blonde Salad rinnova la sua collaborazione da web ambassador con il marchio di costumi italiano in una serie di scatti super estivi.





Colori fluo, stampe animalier, motivi cut-out, nuovi tessuti crinckle, i trend della collezione beachwear 2019 di Calzedonia che vediamo indossati da Chiara nella campagna: è un inno all'estate e alle vacanze, dove i costumi sono i grandi alleati di stile da indossare non solo in spiaggia.





Interi chic da portare con una camicia aperta e gli shorts, bikini dalle tinte pop per un look da spiaggia colorato e versatile, sono i modelli must have dell'estate 2019.