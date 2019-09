Il Gruppo Calzedonia punta sui giovani finanziando il corso biennale di Fashion Product Manager della Fashion Academy ITS COSMO di Verona. Per formare ragazzi che hanno "stoffa" da vendere



Il Gruppo Calzedonia è da sempre proiettato verso il futuro, motivo per cui punta sulle nuove generazioni e sulla loro formazione.



Per questo ha deciso di finanziare il corso biennale di Fashion Product Manager della Fashion Academy ITS COSMO, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Sanmicheli” di Verona.

Un corso esclusivo che si articola in due anni formativi, per un totale di ben duemila ore di attività dedicate alla moda.



E non solo teoria ma anche pratica, da svolgere sul campo: oltre alle 1200 ore di lezioni teorico-pratiche, laboratoriali, arricchite di visite aziendali e orientate verso lo sviluppo del project work, saranno previste 800 ore di tirocinio.

Credits: Calzedonia

L’obiettivo? Formare figure professionali altamente specializzate che siano ferratissime in materia di Ricerca e Sviluppo delle Collezioni Moda.



Senza ovviamente tralasciare l’utilizzo di tecnologie 2D e 3D all’avanguardia.

Un tuffo nella moda che permetterà di acquisire skills ricercatissime: dalle analisi di tendenze e marketing alla progettazione creativa, dagli studi di collezione al processo di sviluppo prodotto, alla fine del corso si avrà in mano un passe-partout. E in testa tante idee e nozioni acquisite nei due anni intensissimi.

Credits: Calzedonia



Dulcis in fundo, Calzedonia permetterà ai dieci studenti più meritevoli per rendimento (in base alla frequenza e alla media delle valutazioni d’esame) di svolgere il tirocinio all’interno di uno dei marchi del Gruppo Calzedonia, ossia Tezenis, Intimissimi e Calzedonia.

Il corso Fashion Product Manager è a numero chiuso e riservato a un massimo di 25 partecipanti con diploma d’istruzione secondaria superiore.



La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum, un test scritto e un colloquio motivazionale.





Credits: Calzedonia



Dopo il biennio di corso ci sarà una prova finale, superata la quale gli studenti conseguiranno il titolo di Tecnico Superiore del 5° livello EQF (European Qualification Framework).

Il corso incomincerà a ottobre 2019 e si concluderà a luglio 2021.

Un’occasione unica per entrare nel mondo della moda direttamente dalla porta d’ingresso, con una formazione invidiabile.