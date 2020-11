Il marchio di legwear e beachwear lancia un contest il cui premio è una videochiamata con la celebre influencer, web Ambassador di Calzedonia. Una chiacchierata tra consigli e segreti di stile

Trendsetter internazionale nonché influencer più seguita e copiata a ogni latitudine, Chiara Ferragni interpreta perfettamente lo stile e la filosofia di Calzedonia.

E infatti è lei la web Ambassador del brand di legwear e beachwear. Il risultato? Ogni capo che indossa diventa immediatamente un must-have, questo non solo grazie alla sua fama mondiale ma soprattutto per la sua spontaneità. Proprio la genuinità è il segreto del suo successo, lo stesso ingrediente che contraddistingue pure Calzedonia e le sue lovers.

Il marchio ha deciso di fare un regalo unico alle sue fan: un’esperienza in compagnia di Chiara Ferragni.

Tutte le iscritte al programma loyalty che fino al 15 dicembre acquisteranno un capo della collezione “WISH”, in store e online, potranno partecipare al contest.

Il premio straordinario che vivranno le tre vincitrici è quello di poter esaudire il desiderio di incontrare, attraverso una videochiamata, Chiara Ferragni.

Una chiacchierata come con un’amica, per avere da lei consigli e segreti di stile degni di una vera e propria fashion icon.

Le fortunate vincitrici del contest verranno inoltre omaggiate di una gift card dal valore di 500 euro da spendere all’interno degli store Calzedonia e online.

Non a caso Calzedonia ha deciso di legare questa iniziativa all’inedita capsule “A WISH FOR YOU”.

Una tendenza, quella dei collant "parlanti", che aggiunge un tocco fresco e funny al guardaroba. Un modo alternativo e giocoso per dire la propria, per esprimere i nostri sentimenti e desideri.

E perché no, anche per lanciare un messaggio d’amore!