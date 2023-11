Calzedonia presenta la collezione perfetta per i party più scintillanti del periodo natalizio: testimonial della campagna l'attrice e modella Laetitia Casta

Torna la stagione delle feste e la voglia di brillare. Calzedonia con la sua proposta party&shine trasporta nell’atmosfera più scintillante dell’anno con glitter, paillettes e strass, protagonisti della collezione "Let’s Party".

I collant di pizzo o caratterizzati da disegni geometrici si arricchiscono di strass, applicazioni ed accessori che li rendono l’accessorio d’eccellenza per le feste. Stesse fantasie anche per le tute bodytights a rete, trend glamour e sexy riproposto anche in questa collezione in chiave brillante. Seguendo ormai l’affermato trend del catsuit, Calzedonia ripropone anche la tuta in tessuto superlucido, grande successo della scorsa stagione che ritorna in una versione con maniche lunghe, spalline squadrate e profondo scollo a V, anche in total paillettes.

Grande spazio viene, infine, dedicato alla linea di leggings e pantaloni che mantengono a pieno il carattere shine della collezione: ad effetto rete con strass, ricoperti di glitter luminosi, arricchiti di frange ed anche hot pants in paillettes per look serali.

Come volto della campagna della collezione Let’s Party, Calzedonia sceglie ancora una volta la modella ed attrice Laetitia Casta. Sensuale, raffinata e magnetica, Laetitia torna a rappresentare Calzedonia incarnandone al meglio i valori di eleganza e femminilità, con una collezione pensata per far brillare tutte le donne.