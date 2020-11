La nuova campagna del brand sostiene le voci potenti dei giovani. Undici ragazzi e ragazze sono stati fotografati negli ambienti della propria quotidianità. Dove hanno gridare al mondo le loro idee

Per oltre un quarto di secolo, CK ONE si è fatto portavoce della cultura giovanile. Nella nuova campagna, one future #ckone, Calvin Klein decide di perseguire questa mission che porta avanti da più di 25 anni, facendo parlare direttamente le voci dei giovani.

Catturate da fotografi all’avanguardia e immortalate nelle loro città natali, undici ragazzi sono stati fotografati negli ambienti della propria quotidianità. Qui ciascuno di loro si è espresso attraverso autentiche esperienze, prospettive e speranze. Sono le voci di una generazione unita da un futuro comune.

Credits: Calvin Klein

C’è Brandon Woody, trombettista 22enne di Baltimore, in Maryland, che dice: “Ci hanno reso rabbiosi, violenti, pieni di odio. È arrivato il momento di normalizzare la nostra vulnerabilità, l’onestà e la sensibilità".

Destiny Batista, 21enne di Brooklyn (New York) che si diletta con il rap insieme agli amici e spera di imparare a fare freestyle, si unisce al coro con queste parole: “Soltanto perché le persone intorno a te non fanno niente, non significa che tu non dovresti fare qualcosa".

One future #ckone è una piattaforma dedicata alla celebrazione dell’espressione di sé e dell’individualità. Le immagini statiche e in movimento valorizzano le voci e le prospettive genuine e oneste, promuovendo un senso di vicinanza e ottimismo.

Attraverso un dialogo aperto e inclusivo one future #ckone presenta la comprensione e l’uguaglianza come motori per l’accettazione e il cambiamento.

La prima miniserie digitale sarà disponibile sul sito ufficiale del brand, per creare un’esperienza agevole di shopping per la comunità Calvin Klein.