In questo momento di paura e isolamento Bottega Veneta lancia Bottega Residency sulle principali piattaforme online. Scopriamo di cosa si tratta

I marchi della moda mettono a disposizione di utenti e clienti tutte le loro forze per poter passare questo momento difficile di isolamento e incertezza. Se è vero che il fisico e il corpo devono essere in sicurezza, è spesso la mente che preoccupa ed è importante trovare il modo di trascorrere questo tempo che abbiamo con serenità e trovando conforto e compagnia dove possibile.

Bottega Veneta viene in nostro soccorso con Bottega Residency, un progetto che prende vita su tutte le principali piattaforme multimediali del brand. Da Instagram, YouTube, Weibo, Line, Kakao, Spotify, Apple Music fino a un minisito speciale creato su www.bottegaveneta.com, tutti gli asset virtuali del marchio saranno utilizzati per condividere positività e creatività a livello globale.





Ma scopriamo Bottega Residency nello specifico. Collaboratori, muse e talenti cari a Bottega Veneta saranno i protagonisti di appuntamenti settimanali in cui celebreranno artisti, registi, scrittori, musicisti che hanno avuto un ruolo centrale nella loro formazione. Nel week-end poi spazio a performance musicali live, lezioni di cucina con ricette e celebri chef e la domenica dedicata al cinema e ai film.

Si inizia proprio con Daniel Lee, Direttore Creativo del brand, che parla della sua passione per Steven Spielberg (qui sotto un trailer dell'appuntamento).





«Creatività e forza rappresentano l’essenza di Bottega Veneta. In questo periodo particolarmente difficile, proviamo un senso di responsabilità nel voler celebrare questi valori e infondere un senso di gioia e speranza nella nostra comunità e oltre», ha affermato Daniel Lee.

E proprio questo laboratorio di creatività darà modo alle persone interessate di poter evadere per un momento dalla quotidianità per immergersi in un mondo fatto di ispirazione.

Scoprite tutti gli aggiornamenti di Bottega Residency nelle stories di Bottega Veneta.