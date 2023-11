Prosegue la collaborazione creativa tra Stüssy e Birkenstock: nasce Solana, un nuovo modello con la silhouette slip-on in camoscio e sheraling



Stüssy & BIRKENSTOCK si sono nuovamente imbarcati in un viaggio creativo, approfondendo i ricchi archivi di BIRKENSTOCK per rieditare in modo unico il classico stile Kyoto di BIRKENSTOCK con una nuova fascia.

La collaborazione creativa tra i due marchi ha dato vita a Solana, una silhouette slip-on che presenta il famoso plantare sagomato in sughero di BIRKENSTOCK e una tomaia oversize in camoscio foderato di shearling, con una chiusura a strappo per una regolazione perfetta e una vestibilità comoda.

Il nuovo modello Solana è proposto in una vivace gamma di tre diversi colori: avorio, caramello e verde, con il logo Stüssy impresso stampato sul lato.

Con la sua combinazione di stile e comfort, Solana è la scelta perfetta per calzature versatili durante tutto l'anno, adattandosi facilmente sia a ambienti interni che esterni.

La collaborazione tra Stüssy & BIRKENSTOCK sarà disponibile in tutto il mondo presso selezionati chapter store e su stussy.com a partire da venerdì 24 novembre alle 10:00, e sul sito 1774.com il 27 novembre.